Кіт-скелелаз: як пухнастик разом з рятувальником вилазив по драбині з колодязя

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 620 Коментарів: 1

14 грудня о 10.30 у Семенівці надзвичайники врятували рудого котика з 6-метрового колодязя. Про це інформує Кременчуцьке районне управління ГУ ДСНС України.

Власниця кота зараз знаходиться у лікарні. А жалібний плач із колодязя, у якому немає води, почули сусіди, побачили там пухастика і викликали рятувальників.

Так як тваринка не могла самостійно вилізти, рятувальники використали драбину-штурмівку, щоб спуститися та забрати її з пастки. Але кіт не пас задніх – і сам поліз по драбині нагору. На це просто неможливо надивитися. :)