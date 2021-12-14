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Кіт-скелелаз: як пухнастик разом з рятувальником вилазив по драбині з колодязя

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 620 Коментарів: 1

 

Мімімішний порятунок

14 грудня о 10.30 у Семенівці надзвичайники врятували рудого котика з 6-метрового колодязя. Про це інформує Кременчуцьке районне управління ГУ ДСНС України.

Власниця кота зараз знаходиться у лікарні. А жалібний плач із колодязя, у якому немає води, почули сусіди, побачили там пухастика і викликали рятувальників.

Так як тваринка не могла самостійно вилізти, рятувальники використали драбину-штурмівку, щоб спуститися та забрати її з пастки. Але кіт не пас задніх – і сам поліз по драбині нагору. На це просто неможливо надивитися. :)

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: ДСНС
Теги: кіт колодязь рятувальники лестница
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Коментарі: 1

67
Mazepa:
Сьогодні, 12:49

Велика подяка рятувальникам!


8 0

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