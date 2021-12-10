Ще 7 кременчужан померло від ускладнень коронавірусу, двоє були вакциновані

Вчора, 21:03 Переглядів: 956

10 грудня в місті зареєстрували 63 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу.

За даними мерії, захворіли 36 жінок віком від 18 до 81 року, 25 чоловіків від 18 до 82 років та дві дитини 2 та 12 років. Із вперше виявлених випадків захворювання 51 пацієнт перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, 12 – лікується в інфекційних шпиталях, із них два вакцинованих.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 182 пацієнта. Одужало 90 пацієнтів.

На жаль, померло сім пацієнтів: дві жінки віком 68 і 72 роки та п'ять чоловіка віком від 61 до 81 року. Із числа померлих – двоє вакцинованих.

Загалом в Кременчуці зареєстрували 17 011 хворих, одужало 14 541, померло 579.