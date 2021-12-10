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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Кременчуцькі боксери змагалися на XIX міжнародному турнірі у Львові

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 201

 

Вітаємо наших спортсменів

До 5 грудня у Львові тривав XIX Міжнародний турнір з боксу серед молоді 2004-2005 року народження на призи А. Котельника. Участь у змаганнях взяли близько 100 боксерів, серед них боксери з Ізраїля та Молдови. Від кременчуцької школи Олімпійського резерву з боксу взяли участь: Андрій Ульянов – 60 кг, Микита Пильченко – 71 кг, Руслан Артищенко – 92 кг. Спортсмени тренуються під керівництвом тренерів Олександра Ляхового, Олександра Мальцева та Вячеслава Пильченка. 

Бронзову винагороду завоював Андрій Ульянов вигравши попередній бій у боксера з Нікополя, та в півфіналі поступившись боксеру з Молдови. У підсумку – третє місце.
Руслан Артищенко виграв попередні бої за явної переваги у боксерів з Хмельниччини та Волині, у фіналі в рівному двобої за рахунком 2:1 поступився боксеру з Тернополя. У підсумку Руслан здобув срібну медаль. 

 

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Автор: Альона Душенко
Теги: бокс
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