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Кременчук, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці зареєстрували 116 нових випадків захворювання на коронавірус

Сьогодні, 20:40 Переглядів: 463 Коментарів: 1

 

Серед них 6 дітей

Сьогодні, 30 листопада, у Кременчуці зареєстрували 116 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомила пресслужба мерії.

Захворіли 75 жінок віком від 18 до 84 років, 35 чоловіків віком від 18 до 79 років, три дитини віком від 13 до 16 років та троє немовлят від 1 до 9 місяців. Із них 102 перебувають на амбулаторному лікуванні, а 14 - лікуються в інфекційних шпиталях, із них 5 вакцинованих.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 235 пацієнтів. Одужало 227 кременчужан.

На жаль, померло 7 пацієнтів: 2 жінки віком 67 і 75 років та 5 чоловіків віком від 71 до 81 року. Із числа померлих пацієнтів - жодного вакцинованого.

Всього від початку пандемії у Кременчуці зареєстрували 16 256 випадків хвороби: одужало 12 915, померло 531.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
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Коментарі: 1

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hunter:
Сьогодні, 20:54

Серед вакцинованих 1007 кременчужан захворіли на COVID-19.

У Кременчуці вакцинували менше 40% населення. Як зазначила заступниця міського голови Ольга Усанова на засіданні штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної ситуації.

 


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