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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Сьогодні у Кременчуці через коронавірус померли 75-річна жінка та 46-річний чоловік

Сьогодні, 18:43 Переглядів: 0

 

Одужало 22 кременчужанина

Сьогодні, 28 листопада, в Кременчуці зареєстрували 7 нових випадків захворювання на коронавірус.

Як повідомили у пресслужбі мерії, захворіли 4 жінки віком від 39 до 79 років та 3 чоловіка віком від 51 до 68 років. Всіх їх ушпиталили, в тому числі і двох вакцинованих.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 236 пацієнтів. Одужало 22 кременчужанина.

На жаль, померли двоє - 75-річна жінка та 46-річний чоловік. Обоє невакцинованого.

Всього від початку пандемії у Кременчуці зареєстрували 16 042 випадки хвороби: одужало 12 414, померло 517.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
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