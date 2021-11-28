Сьогодні у Кременчуці через коронавірус померли 75-річна жінка та 46-річний чоловік

Сьогодні, 18:43 Переглядів: 0

Сьогодні, 28 листопада, в Кременчуці зареєстрували 7 нових випадків захворювання на коронавірус.

Як повідомили у пресслужбі мерії, захворіли 4 жінки віком від 39 до 79 років та 3 чоловіка віком від 51 до 68 років. Всіх їх ушпиталили, в тому числі і двох вакцинованих.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 236 пацієнтів. Одужало 22 кременчужанина.

На жаль, померли двоє - 75-річна жінка та 46-річний чоловік. Обоє невакцинованого.

Всього від початку пандемії у Кременчуці зареєстрували 16 042 випадки хвороби: одужало 12 414, померло 517.