Борг КП «Теплоенерго» за газ сягнув майже 48 млн грн – і це ще до початку опалювального сезону

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Станом на 1 жовтня борг комунального підприємства «Теплоенерго» за спожитий газ перед НАК «Нафтогаз України» сягнув 47 млн 752 тис грн, із них понад 6,5 млн грн – це пеня та інфляційні нарахування. Такі цифри наведені у Пояснювальній записці до проєкту рішення про реструктуризацію заборгованості комунального підприємства. Є вже й судові рішення про стягнення боргів – а це, як відомо, загрожує блокуванням рахунків підприємству, що вже неодноразово траплялося.

Міська рада надала дозвіл КП «Теплоенерго» на реструктуризацію заборгованості терміном на 84 місяці (тобто 4 роки) і сплату боргу рівними частинами, без відстрочки з моменту укладення договору реструктуризації. При цьому міська рада виступає гарантом погашення боргів. У Пояснювальній записці також говориться про те, що на реструктуризовану заборгованість уже не нараховуються штрафні санкції та пеня.

Питання лише в тому, де взяти гроші на погашення минулорічних боргів – і одночасно платити за газ у поточному опалювальному сезоні. Нагадаємо, на цій же сесії міська рада попросила в держави 198 мільйонів на газ.