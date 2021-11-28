Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Кременчук

Борг КП «Теплоенерго» за газ сягнув майже 48 млн грн – і це ще до початку опалювального сезону

Сьогодні, 16:01 Переглядів: 434

Депутати дали згоду підприємству на реструктуризацію боргу на чотири роки

Станом на 1 жовтня борг комунального підприємства «Теплоенерго» за спожитий газ перед НАК «Нафтогаз України» сягнув 47 млн 752 тис грн, із них понад 6,5 млн грн – це пеня та інфляційні нарахування. Такі цифри наведені у Пояснювальній записці до проєкту рішення про реструктуризацію заборгованості комунального підприємства. Є вже й судові рішення про стягнення боргів – а це, як відомо, загрожує блокуванням рахунків підприємству, що вже неодноразово траплялося.

Міська рада надала дозвіл КП «Теплоенерго» на реструктуризацію заборгованості терміном на 84 місяці (тобто 4 роки) і сплату боргу рівними частинами, без відстрочки з моменту укладення договору реструктуризації. При цьому міська рада виступає гарантом погашення боргів. У Пояснювальній записці також говориться про те, що на реструктуризовану заборгованість уже не нараховуються штрафні санкції та пеня.

Питання лише в тому, де взяти гроші на погашення минулорічних боргів – і одночасно платити за газ у поточному опалювальному сезоні. Нагадаємо, на цій же сесії міська рада попросила в держави 198 мільйонів на газ.

1
Автор: Татьяна Донченко
Теги: Теплоенерго борг гроші Нафтогаз України
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх