У мерії Кременчука зробили спробу позбавити «АвтоКрАЗ» 5,5 га землі: що відбулося

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 509

Пояснення мерії: КрАЗ не платить за землю

Минула сесія Кременчуцької міської ради, що відбулася 23 листопада, розглянула (як і завжди) багато земельних питань. Серед них і питання №69 «Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок». На перший погляд, технічне питання, такі рішення ухвалюються, коли є вільна земельна ділянка комунальної власності, її планують комусь надати в оренду (фізичній чи юридичній особі). Але перший етап підготовки такого рішення – виготовлення технічної документації, після якої земельній ділянці присвоюють кадастровий номер. Земельне управління запропонувало на сесію додатковий пункт щодо надання дозволу на виготовлення технічної документації «виконавчому комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області орієнтовною площею 5,5662 га з видом цільового призначення земельної ділянки – для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту (розділ 12 підрозділ 12.09) по вул. Київській, в районі № 69-А в м. Кременчуці».

Тепер питання: де на Київській є вільна ділянка площею понад 5 гектарів? Звісно, такої немає, за цією адресою знаходиться майданчик, де зберігається готова техніка ПрАТ «АвтоКрАЗ» (поряд з комплексом «Айсберг»). Тобто комунальна ділянка «з незапам’ятних часів» перебувала в оренді у підприємства. Але – як бачимо, дозвіл на виготовлення «технічки» пропонували надати не підприємству, а виконкому. Фактично це означало – вилучення ділянки з користування підприємства.

Як пояснила «Телеграфу» Ірина Безверха, керівниця земельного управління виконкому, на даний час земельної ділянки немає у земельному кадастрі (підприємство користувалося нею ще до того, як з’явився кадастр, і виникла необхідність заново оформлювати документи),

- Договір у них (у «АвтоКрАЗу – ред.) закінчився ще в 2010 році. Протягом цього періоду не вжито жодних заходів щодо подальшого оформлення ділянки. Як об’єкт вона у кадастр не внесена – вони ніяких заходів не вживали, вже 11 років, - каже Ірина Безверха.

За її словами, на підприємство неодноразово направляли з цього приводу листи. Сума боргу за землю на сьогодні складає 39 млн грн, і з 2019 року «АвтоКрАЗ» не платив у бюджет по жодній земельній ділянці. Натомість, якщо нею розпорядиться міська рада, після внесення ділянки у кадастр право оренди на неї можна буде продати на аукціоні.

Нагадаємо, на даний час «АвтоКрАЗ» перебуває у процедурі банкрутства, йде процедура розпорядження майном боржника. Працює арбітражний керуючий. Процедура ліквідації не призначалася – йдеться про відновлення платоспроможності боржника.

КрАЗ визнає борги і згоден на розстрочку

Питання викликало неабиякий резонанс під час сесії. До речі, за нього голосували вже на кінець дня – близько 19.30, коли зазвичай депутати дуже поспішають – і в залі їх залишається мало. Міський голова Віталій Малецький при цьому дав репліку, що на ділянці зберігають вживані авто з США.

Депутат Богдан Лазоренко (фракція ЄС) попросив не надавати питанню політичного забарвлення.

- КрАЗ має борги, і борги колосальні. Мова про 39 мільйонів. А разом з тим, підприємство намагається встати з колін. На сьогодні виплачена зарплата в розмірі 76 мільйонів, і гроші від цього надійшли до бюджету міста. До кінця року планується погасити ще 65 мільйонів по зарплаті, - зазначив Богдан Лазоренко.

Він повідомив, що мав розмову з керівництвом КрАЗу, і підкреслив, що підприємство готове гасити борги, питання лише – на яких умовах. Підприємство готове на розстрочку і графік погашення заборгованості. Він попросив не включати підпункт до порядку денного.

У відповідь мер Віталій Малецький сказав, що у КрАЗу є місяць до 16 грудня (це дата наступної сесії), щоб опрацювати питання з арбітражним керуючим і погасити 50% боргу одразу, а на решту укласти договір реструктуризації. Мер нагадав, що КрАЗ почав виплачувати заплату, коли прокуратура взялася за кримінальну справу.

- Є час виправитися і погасити борги перед бюджетом, - сказав він з приводу запропонованого земельного рішення.

Ніхто з керівництва «АвтоКрАЗу» на засідання міської ради не з’явився.

Думки розділилися

- Це погано, що перед нами зараз не стоїть директор КрАЗу – не зрозуміло, потрібна йому ця земля чи не потрібна? Але за останній час ми бачимо, що пройшла оплата порядку 36 млн грн по ПДФО (податок з доходів фізичних осіб – із виплачених зарплат – ред.)… Це серйозні гроші… Так, є проблеми з земельною ділянкою. Але не можна зараз приймати такі жорсткі кардинальні рішення і ставити когось у якусь позу. Треба знайти можливість зберегти, залишити… - висловився депутат Геннадій Іванян (фракція ОПЗЖ) щодо земельної ділянки, якою користується підприємство.

Він наголосив, що слід підтримувати підприємства-гіганти, які поповнюють бюджет (навіть якщо із запізненням).

Депутат Микола Бокован згадав, як автозаводці перекривали трасу, коли їм не платили зарплату, що підприємство не передає гуртожиток місту, згадав і про статки керівника промислово-фінансової групи (не побажав відсторонитися від політики Микола Бокован, керівник фракції «За майбутнє», яка весь час показово воює з олігархом Жеваго). Він наполягав на ухваленні рішення.

- Ми не забираємо сьогодні землю під цехами і під виробництвом, Це земля, яка на сьогодні заростає бур’яном, і на якій на сьогодні розміщується незаконно торгівля американськими битими автомобілями та МАФи, - заявив Бокован.

Мер Малецький ставив питання на голосування кілька разів – повертався, оскільки у залі фактично не було кворуму. Він (як і Микола Бокован) був зацікавлений в ухваленні рішення, яке фактично позбавляє підприємства шматка землі. Питання включили до порядку денного.

Та при голосуванні воно не набрало необхідної кількості голосів, хоча мер виразно сказав «прошу підтримати». І потім не приховував свого розчарування голосуванням.

Ймовірно, що боротьба за 5,5 га землі продовжиться на наступній сесії. Зауважимо, що «землі транспорту» в перспективі можуть стати просто стоянкою – ймовірно, вона (на виїзді з міста) користуватиметься попитом. Але хто сказав, що вона не потрібна КрАЗу для зберігання продукції – якщо підприємство усе ж таки відновить роботу? І хіба забирати цей майданчик – не рівноцінно тому, що забирати землю під виробництвом? Слідкуємо за продовженням теми.