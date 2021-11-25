У Кременчуці запустили новий тролейбусний маршрут №15Б+: розклад руху

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25 листопада у нашому місті запустили новий тролейбусний маршрут №15Б+. Про це повідомляє пресслужба мерії.

Маршрут з’єднує центр Кременчука із Молодіжним, пролягає повз медичне містечко, де розташовані медзаклади для дорослих і дітей, навчальні установи, а також через мікрорайон Чередники.

Рухатиметься тролейбус 15Б+ так: річковий вокзал – вул. Першотравнева – вул. Олександра Халаменюка – просп. Свободи – вул. Чкалова – пров. Медовий – вул. Вадима Пугачова – вул. Лебедина – пров. Льва Толстого – просп. Свободи – просп. Лесі Українки – вул. Молодіжна. І у зворотньому напрямку: вул. Молодіжна – просп. Лесі Українки – просп. Свободи (розворот) – просп. Свободи – пров. Льва Толстого – вул. Лебедина – вул. Вадима Пугачова – пров. Медовий – вул. Чкалова – просп. Свободи – вул. Олександра Халаменюка – вул. Першотравнева – річковий вокзал.

Графік руху тролейбуса №15Б+ «Річковий вокзал – вул. Молодіжна» наступний:

Річковий вокзал вул. Молодіжна 6-14 7-08 8-11 9-08 10-09 11-03 14-50 15-46 16-45 17-42 18-41 -



