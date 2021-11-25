У Кременчуці запустили новий тролейбусний маршрут №15Б+: розклад руху

25 листопада у нашому місті запустили новий тролейбусний маршрут №15Б+. Про це повідомляє пресслужба мерії.
Маршрут з’єднує центр Кременчука із Молодіжним, пролягає повз медичне містечко, де розташовані медзаклади для дорослих і дітей, навчальні установи, а також через мікрорайон Чередники.
Рухатиметься тролейбус 15Б+ так: річковий вокзал – вул. Першотравнева – вул. Олександра Халаменюка – просп. Свободи – вул. Чкалова – пров. Медовий – вул. Вадима Пугачова – вул. Лебедина – пров. Льва Толстого – просп. Свободи – просп. Лесі Українки – вул. Молодіжна. І у зворотньому напрямку: вул. Молодіжна – просп. Лесі Українки – просп. Свободи (розворот) – просп. Свободи – пров. Льва Толстого – вул. Лебедина – вул. Вадима Пугачова – пров. Медовий – вул. Чкалова – просп. Свободи – вул. Олександра Халаменюка – вул. Першотравнева – річковий вокзал.
Графік руху тролейбуса №15Б+ «Річковий вокзал – вул. Молодіжна» наступний:
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Річковий вокзал
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вул. Молодіжна
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6-14
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7-08
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8-11
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9-08
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10-09
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11-03
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14-50
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15-46
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16-45
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17-42
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18-41
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