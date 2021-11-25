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У Кременчуці запустили новий тролейбусний маршрут №15Б+: розклад руху

Сьогодні, 10:15 Переглядів: 138 Коментарів: 1

 

Маршрут з’єднує центр Кременчука із Молодіжним, пролягає повз медичне містечко та Чередники

25 листопада у нашому місті запустили новий тролейбусний маршрут №15Б+. Про це повідомляє пресслужба мерії.

Маршрут з’єднує центр Кременчука із Молодіжним, пролягає повз медичне містечко, де розташовані медзаклади для дорослих і дітей, навчальні установи, а також через мікрорайон Чередники.

Рухатиметься тролейбус 15Б+ так: річковий вокзал – вул. Першотравнева – вул. Олександра Халаменюка – просп. Свободи – вул. Чкалова – пров. Медовий – вул. Вадима Пугачова – вул. Лебедина – пров. Льва Толстого – просп. Свободи – просп. Лесі Українки – вул. Молодіжна. І у зворотньому напрямку: вул. Молодіжна – просп. Лесі Українки – просп. Свободи (розворот) – просп. Свободи – пров. Льва Толстого – вул. Лебедина – вул. Вадима Пугачова – пров. Медовий – вул. Чкалова – просп. Свободи – вул. Олександра Халаменюка – вул. Першотравнева – річковий вокзал.

Графік руху тролейбуса №15Б+ «Річковий вокзал – вул. Молодіжна» наступний: 

Річковий вокзал

вул. Молодіжна

6-14

7-08

8-11

9-08

10-09

11-03

 

14-50

15-46

16-45

17-42

18-41

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: троллейбус тролейбус розклад руху
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Коментарі: 1

35
sem:
Сьогодні, 10:25

Это все хорошо. Но когда добавят рейсы и ещё один троллейбус на маршрут 28А??? По выходным вообще два рейса утром и 2 вечером!? Или эти маршруты для галочки запускают!? Кинули кость и радуйтесь!


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