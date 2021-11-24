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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Четверо кременчужан сьогодні померли через коронавірус

Сьогодні, 22:04 Переглядів: 17

 

Одужало 283 пацієнта

Сьогодні, 24 листопада, в Кременчуці зареєстрували 118 нових випадків коронавірусу, повідомили у пресслужбі мерії.

Захворіли 63 жінки віком від 23 до 85 років, 48 чоловіків віком від 21 до 83 років, 5 дітей віком від 1 до 16 років та двоє немовлят: 5 і 10 місяців. Із них 109 перебувають на амбулаторному лікуванні, а 9 - в інфекційних шпиталях, із них двоє вакцинованих.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 256 пацієнтів. Одужало 283 пацієнта.

На жаль, померли 4 пацієнта: 2 жінки віком 85 і 75 років та 2 чоловіків віком 84 і 90 років. Із числа померлих пацієнтів - жодного вакцинованого.

Шукаємо померлих: чи дійсно вакциновані кременчужани, які померли через COVID, не потрапляють до статистики

Всього від початку пандемії в місті зареєстрували 15 801 випадок хвороби: одужало 11 734, померло 496.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
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