Четверо кременчужан сьогодні померли через коронавірус

Сьогодні, 22:04 Переглядів: 17

Сьогодні, 24 листопада, в Кременчуці зареєстрували 118 нових випадків коронавірусу, повідомили у пресслужбі мерії.

Захворіли 63 жінки віком від 23 до 85 років, 48 чоловіків віком від 21 до 83 років, 5 дітей віком від 1 до 16 років та двоє немовлят: 5 і 10 місяців. Із них 109 перебувають на амбулаторному лікуванні, а 9 - в інфекційних шпиталях, із них двоє вакцинованих.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 256 пацієнтів. Одужало 283 пацієнта.

На жаль, померли 4 пацієнта: 2 жінки віком 85 і 75 років та 2 чоловіків віком 84 і 90 років. Із числа померлих пацієнтів - жодного вакцинованого.

Всього від початку пандемії в місті зареєстрували 15 801 випадок хвороби: одужало 11 734, померло 496.