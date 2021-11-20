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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Сьогодні від ускладнень коронавірусної інфекції у Кременчуці померли троє

Сьогодні, 20:14 Переглядів: 630

 

Захворіло 43 людини

20 листопада в нашому місті зареєстрували сорок три нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу.

За інформацією мерії, захворіли двадцять сім жінок віком від 20 до 84 років, п'ятнадцять чоловіків віком від 27 до 69 років та підліток 17 років. Із вперше виявлених випадків захворювання тридцять шість пацієнтів перебуває на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, сім – лікується в інфекційних шпиталях, із них два вакцинованих.

Зараз в інфекційних шпиталях знаходиться двісті сорок сім людей.

На жаль, померли три пацієнта: дві жінки віком 62 і 67 років та один чоловік 56 років. Із числа померлих пацієнтів – жодного вакцинованого.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус смерть от коронавируса
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