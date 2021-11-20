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Кременчук

Помер льотчик, випускник Кременчуцького військового ліцею Андрій Халявка

Сьогодні, 17:33 Переглядів: 1 203

 

Поховають військового у Градизьку

Раптово зупинилось серце у льотчика, випускника Кременчуцького військового ліцею Андрія Халявки. Про це повідомив ексначальник навчального закладу Владимир Поляков.

- Чергова втрата. Капітан Андрій Халявка. Випускник Кременчуцького військового ліцею 2008 року. Закінчив Харківський університет повітряних сил імені І.Кожедуба і в останні роки служив льотчиком-інструктором. Нещодавно звільнився з ЗС України, але повернутися до цивільного життя він не встиг. Раптово зупинилося серце, - повідомив Володимир Поляков.

За його словами, поховають Андрія Халявку у Градизьку. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: військовий ліцей помер похорони Градизьк ООС війна
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