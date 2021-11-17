Дві кременчужанки здобули нагороди на турнірі з дзюдо

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 0

6-7 листопада у Києві відбувся Всеукраїнський турнір «Кубок федерації дзюдо Києва». Змагання проходили з правом присвоєння звання Майстра спорту України. Близько 220 юніорів та юніорок 2002-2006 р.н. вийшли на татамі легкоатлетичного манежу.

Кременчуцькі дзюдоїстки з клубу СК «Кремень Дзюдо» принесли дві медалі для нашого міста.

Катерина Цвелих у ваговій категорії 52 кг завоювала срібну нагороду. А Поліна Мусіхіна здобула бронзу у ваговій категорії 70 кг. Ще одна спортсменка Яніна Великотрав зупинилася за крок до п’єдесталу посіла 5 місце у ваговій категорії 52 кг.