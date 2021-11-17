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Генеральний директор ПрАТ СК "Мега-Поліс"

Чи варто боятися європротоколу?

Сьогодні, 13:00
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«Я відмовився від європротоколу, - повідомив мій давній знайомий після того, як потрапив у легке ДТП. Пояснив: «Побоявся без виклику поліції щось оформлювати».

Можна по різному ставитися до нових інструментів у страхуванні. Комусь вони «зайшли», а хтось уникає та намагається робити так, як більш звично. Але з фактом не посперечаєшся: життя не стоїть на місці й постійно з’являються зручності, які роблять життя більш легшим та комфортним.

Теж саме і з європротоколом. Тому сьогодні саме про нього.

Європротокол – це спеціальний уніфікований бланк, прийнятий в усій Європі. Для чого він? Для оформлення ДТП без участі поліції. Зазвичай, є певні умови, за яких це можливо. І от тут дуже важливо! Умови мають бути виконані абсолютно ВСІ. Якщо хоч одна умова порушується, - протокол не використовується.

Що це за умови?

  •  Усі водії, що потрапили в ДТП, мають поліси «автоцивілки»;
  •  між ними немає суперечок щодо обставин пригоди;
  •  в ДТП не постраждали люди, ніхто не травмований і не загинув;
  •  у водіїв немає ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів.

Рішення про виклик поліції на місце ДТП учасники дорожньої пригоди теж приймають самостійно й за взаємної згоди. Якщо ж вирішили скористатися європротоколом, то вони звільняються від обов’язку інформувати поліцію про факт ДТП.

Найголовніша умова використання європротоколу – максимальний розмір виплати за ним становить 50 000 грн. Вартість ремонту автівки постраждалої сторони повина бути в межах цієї суми. У разі, якщо сума збитку перевищує 50 000 грн – викликайте поліцію.

Таким чином, що ми маємо в результаті?

По-перше, економію часу. В тому числі і для всіх інших учасників дорожнього руху.

По-друге, учасники ДТП можуть залишити місце пригоди після того, як домовилися врегулювати ситуацію.

По третє, водії звільняються від адміністративної відповідальності.

Де можна отримати бланк? В своїй страховій компанії. Зазвичай, вони видаються безкоштовно при укладанні договору страхування цивільно-правової відповідальності («автоцивілки»). Вам видадуть два аркуші. Перший – копір. Усе,що пишеться, відображається в іншому. Уважно прочитайте інструкцію. Бланк підписується обома учасниками та розділяється між ними. Потім, упродовж трьох днів, кожен учасник аварії звертається у свою страхову компанію зі своєю копією. Подається заява на відшкодування. І впродовж 15 днів від подачі заяви страхова компанія здійснює виплату.

Однак якщо з якоїсь причини у вас не було в момент аварії європротоколу – все одно є рішення. Беріть до рук планшет чи смартфон і користуйтеся зручністю електронного європротоколу.

Все, що необхідно для того, щоб скористатися ним, – у потрібний момент мати під рукою гаджет з доступом до інтернету, а з цим у більшості водіїв проблем немає. Для оформлення електронного європротоколу можна скористатися веб-сервісом dtp.mtsbu.ua

Як бачите, цей механізм відпрацьований та дійсно діє. Боятися його не варто. Розумію, може бути щось незрозуміло. Для цього, до речі, й існує цей блог – зробити незрозуміле в страхуванні – зрозумілим і доступним. Заходьте на сторінку компанії у Фейсбуці і залишайте питання. Із задоволенням відповім!

e-mail: office@mega-polis.biz
Viber: +380 67 230 20 22
Офіс Кременчук: +380 675352829

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