Полювання на кладменів: у Кременчуці запрацював DrugHunters

Громадяни можуть повідомити патрульним про закладчиків або рекламу веб-ресурсів, які використовують для продажу наркотичних речовин
У Кременчуці з 9 листопада запрацював чат-бот, призначення якого - зменшити кількість наркотиків на вулицях міста.
За допомогою простого інструменту кожен зможе повідомити поліції про місця закладок, самих закладчиків або написи з рекламою веб-ресурсів, які використовують для продажу наркотичних речовин.
Бот просить надіслати геолокацію, а поліція обіцяє оперативно виїжджати на вказані місця.
Усе спілкування в чаті анонімне.
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