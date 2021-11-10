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Полювання на кладменів: у Кременчуці запрацював DrugHunters

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 772 Коментарів: 3

 

Громадяни можуть повідомити патрульним про закладчиків або рекламу веб-ресурсів, які використовують для продажу наркотичних речовин

У Кременчуці з 9 листопада запрацював чат-бот, призначення якого - зменшити кількість наркотиків на вулицях міста.

За допомогою простого інструменту кожен зможе повідомити поліції про місця закладок, самих закладчиків або написи з рекламою веб-ресурсів, які використовують для продажу наркотичних речовин.

Бот просить надіслати геолокацію, а поліція обіцяє оперативно виїжджати на вказані місця.

Усе спілкування в чаті анонімне.


2
Автор: Тамара Зінченко
Теги: наркотики патрульна поліція чат-бот
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Коментарі: 3

165
adf007:
Сьогодні, 20:32

Интересно а как полицаи будут друг друга арестовывать?

Это ж не секрет что 90% наркоторговцев в погонах


6 0
91
Anthraxx:
Сьогодні, 20:34

Цитата: adf007

Интересно а как полицаи будут друг друга арестовывать?

Это ж не секрет что 90% наркоторговцев в погонах

Не 90, а 100


2 0
1 340
hunter:
Сьогодні, 21:05

А борьбу возглавил сам мэер .УРААА!


0 0

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