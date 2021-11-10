Полювання на кладменів: у Кременчуці запрацював DrugHunters

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 772 Коментарів: 3

Громадяни можуть повідомити патрульним про закладчиків або рекламу веб-ресурсів, які використовують для продажу наркотичних речовин

У Кременчуці з 9 листопада запрацював чат-бот, призначення якого - зменшити кількість наркотиків на вулицях міста.

За допомогою простого інструменту кожен зможе повідомити поліції про місця закладок, самих закладчиків або написи з рекламою веб-ресурсів, які використовують для продажу наркотичних речовин.

Бот просить надіслати геолокацію, а поліція обіцяє оперативно виїжджати на вказані місця.

Усе спілкування в чаті анонімне.



