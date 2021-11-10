«Батько наш Бандера»: у Кременчуці флешмоб набирає обертів

В українському сегменті соціальних мережах не спадає популярність кількох рядків із пісні – «Батько наш – Бандера, Україна - мати. Ми за Україну будем воювати», яку співає українська молодь від Львова до Донеччини. Все почалося із відео, у якому четверо львівських школярок заспівали цю пісню у класі, започаткувавши таким чином флешмоб.
До акції долучилися й кременчужани. Відео на своїй сторінці в фейсбуці виклав учасник Революції гідності Іван Балацький.
Долучилися й ГО Кременчуцький патріотичний клуб Доброволець з небайдужими кременчужанами.
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