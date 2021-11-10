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«Батько наш Бандера»: у Кременчуці флешмоб набирає обертів

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 60

Все більше кременчужан долучаються до акції 

В українському сегменті соціальних мережах не спадає популярність кількох рядків із пісні – «Батько наш – Бандера, Україна - мати. Ми за Україну будем воювати», яку співає українська молодь від Львова до Донеччини. Все почалося із відео, у якому четверо львівських школярок заспівали цю пісню у класі, започаткувавши таким чином флешмоб.

До акції долучилися й кременчужани. Відео на своїй сторінці в фейсбуці виклав учасник Революції гідності Іван Балацький. 

Долучилися й ГО Кременчуцький патріотичний клуб Доброволець з небайдужими кременчужанами. 

- Мета та цілі відео – показати проблематику російської агресії на території нашої держави та закликати українців до захисту своїх земель, територіальної цілісності країни, – зазначили учасники флешмобу. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: флешмоб акція Степан Бандера
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