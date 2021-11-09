Кременчуцький завод техвуглецю наростив виробництво на 20%

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ПрАТ КЗТВ за січень-жовтень цього року наростив виробництво на 20,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Такими є дані управління економіки виконкому, яке моніторить ситуацію на підприємствах міста. Так, з початку цього року виготовлено 80 414 тонн продукції, тоді як у 2020 році - 66 983 тонн.

На даний час таке зростання обсягів — це кращий результат серед промислових підприємств міста.

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