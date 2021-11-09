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Кременчуцький завод техвуглецю наростив виробництво на 20%

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 191

 

Це кращий результат серед промпідприємств за 10 місяців року

ПрАТ КЗТВ за січень-жовтень цього року наростив виробництво на 20,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Такими є дані управління економіки виконкому, яке моніторить ситуацію на підприємствах міста. Так, з початку цього року виготовлено 80 414 тонн продукції, тоді як у 2020 році - 66 983 тонн.

На даний час таке зростання обсягів — це кращий результат серед промислових підприємств міста.

Також наростили обсяги:

  • ТОВ «Мало-Кохнівський кар’єр» - на 12,4%;
  • «Крюківський кар’єр» - на 10,4%;
  • АТ «Кременчуцьке кар’єроуправління «Кварц» - на 4,8%;
  • ПрАТ «Кредмаш» - на 6,3%;
  • ПрАТ «Кременчуцький міськмолокозавод» - на 0,8%.
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Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: пресслужба КЗТВ
Теги: КЗТВ завод техвуглецю виробництво
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