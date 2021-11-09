78% українців вважають рідною українську

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 278 Коментарів: 9

78% українців вважають своєю рідною мовою українську, а 18% – російську. Такими є результати загальнонаціонального опитування, яке провів Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 29 липня до 4 серпня. Про це повідомляє Інститут масової інформації.

На заході та в центрі майже абсолютна більшість зазначає, що українська є їхньою рідною мовою. У Південному регіоні 56% назвали рідною українську і 41% – російську. На сході 59% рідною вважають українську і 34% – російську.

Вікові відмінності полягають у тому, що молоді люди дещо частіше вважають своєю рідною мовою українську. Серед молоді віком 18–29 років українську вважають рідною 83%, а серед найстаршої групи (респонденти, яким за 60) – 74%. Така сама динаміка спостерігається, якщо аналізувати окремо південь та схід: 64% молоді Півдня та Сходу вважають рідною українську, натомість серед найстаршого покоління – 53%.

Сприйняття рідної мови залежить і від типу поселення. Серед мешканців міст-мільйонників найбільше (55%) рідною вважають українську, 40% – російську. Серед мешканців менших міст і сіл українську називають рідною значно частіше.

Російську мову частіше за українську вважають рідною в містах-мільйонниках Півдня та Сходу України (55% – російську, 36% – українську). Знову ж таки в менших містах і селах півдня та сходу українську називають рідною близько двох третин населення, а російську – близько третини.

55% українців підтримують норму «мовного закону» про обслуговування українською мовою за збереження можливості обслуговування клієнтів іншими мовами на їхнє прохання. 21% таку норму не підтримує, і ще майже для 18% українців це байдуже.

Найбільше тих, хто підтримує обов’язкове обслуговування державною мовою, у Західному та Центральному регіонах – 74% та 62% (натомість не підтримують 11% та 14% відповідно).

На Півдні та Сході України приблизно однакові частки тих, хто підтримує та не підтримує цю норму закону: на півдні 33% підтримують, а 37% – ні, натомість на сході 38% підтримують, а майже 33% – ні.

В обох цих регіонах також близько 30% тих, хто не визначився зі своїм ставленням або для кого це байдуже.

Найбільше підтримують цю норму закону прихильники «Європейської солідарності» (74%), «Слуги народу» та «Батьківщини» (64% та 63% відповідно), очікувано значно менше її підтримують прихильники ОПЗЖ (29%).

- Істотно впливає на сприйняття цієї норми закону рідна мова респондентів. Серед тих, для кого рідною мовою є українська, 63% підтримують обслуговування українською, а серед тих, для кого рідною є російська, – 26%. При цьому рідна мова є навіть більш значущим фактором, ніж регіон походження респондентів. Серед тих мешканців півдня та сходу, для яких рідною мовою є українська, більшість підтримують норму закону. Натомість носії російської мови навіть на заході та в центрі дещо не підтримують цю норму закону, ніж підтримують, – йдеться в дослідженні.