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78% українців вважають рідною українську

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 278 Коментарів: 9

 

А ви?

78% українців вважають своєю рідною мовою українську, а 18% – російську. Такими є результати загальнонаціонального опитування, яке провів Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 29 липня до 4 серпня. Про це повідомляє Інститут масової інформації. 

На заході та в центрі майже абсолютна більшість зазначає, що українська є їхньою рідною мовою. У Південному регіоні 56% назвали рідною українську і 41% – російську. На сході 59% рідною вважають українську і 34% – російську.

 

Вікові відмінності полягають у тому, що молоді люди дещо частіше вважають своєю рідною мовою українську. Серед молоді віком 18–29 років українську вважають рідною 83%, а серед найстаршої групи (респонденти, яким за 60) – 74%. Така сама динаміка спостерігається, якщо аналізувати окремо південь та схід: 64% молоді Півдня та Сходу вважають рідною українську, натомість серед найстаршого покоління – 53%.

Сприйняття рідної мови залежить і від типу поселення. Серед мешканців міст-мільйонників найбільше (55%) рідною вважають українську, 40% – російську. Серед мешканців менших міст і сіл українську називають рідною значно частіше.

Російську мову частіше за українську вважають рідною в містах-мільйонниках Півдня та Сходу України (55% – російську, 36% – українську). Знову ж таки в менших містах і селах півдня та сходу українську називають рідною близько двох третин населення, а російську – близько третини.

55% українців підтримують норму «мовного закону» про обслуговування українською мовою за збереження можливості обслуговування клієнтів іншими мовами на їхнє прохання. 21% таку норму не підтримує, і ще майже для 18% українців це байдуже.

 

Найбільше тих, хто підтримує обов’язкове обслуговування державною мовою, у Західному та Центральному регіонах – 74% та 62%  (натомість не підтримують 11% та 14% відповідно). 

На Півдні та Сході України приблизно однакові частки тих, хто підтримує та не підтримує цю норму закону: на півдні 33% підтримують, а 37% – ні, натомість на сході 38% підтримують, а майже 33% – ні. 

В обох цих регіонах також близько 30% тих, хто не визначився зі своїм ставленням або для кого це байдуже.

Найбільше підтримують цю норму закону прихильники «Європейської солідарності» (74%), «Слуги народу» та «Батьківщини» (64% та 63% відповідно), очікувано значно менше її підтримують прихильники ОПЗЖ (29%).

- Істотно впливає на сприйняття цієї норми закону рідна мова респондентів. Серед тих, для кого рідною мовою є українська, 63% підтримують обслуговування українською, а серед тих, для кого рідною є російська, – 26%. При цьому рідна мова є навіть більш значущим фактором, ніж регіон походження респондентів. Серед тих мешканців півдня та сходу, для яких рідною мовою є українська, більшість підтримують норму закону. Натомість носії російської мови навіть на заході та в центрі дещо не підтримують цю норму закону, ніж підтримують, – йдеться в дослідженні.
2
Автор: Альона Душенко
Теги: українська мова День української писемності
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Коментарі: 9

39
umz523:
Сьогодні, 13:36

интересно а где эти люди?или это оять в фантазиях чьих то?


9 7
1 332
hunter:
Сьогодні, 13:38

Тут надо дать точное определение укр языка. Если это западенский говор,то это не мой язык,если это говор Полтавский или суржик,то да.



 


10 5
39
umz523:
Сьогодні, 13:44

Цитата: hunter

Тут надо дать точное определение укр языка. Если это западенский говор,то это не мой язык,если это говор Полтавский или суржик,то да.



 

сто процентов согласен! если это западенский то это точно не украинский язык.если селюковский говор то это тоже не украинский язык. тут нужны точные понятия укр.языка


6 7
43
Mazepa:
Сьогодні, 13:52

сто процентов согласен!

Відвали за поребрик, носій діалекту болгарської мови.wink


0 7
39
umz523:
Сьогодні, 13:57

Цитата: Mazepa
сто процентов согласен!

Відвали за поребрик, носій діалекту болгарської мови.wink

а ну ка обьясни мне тупому с каких пор западенский говор я подчеркиваю говор стал украинским языком!!!????? ахххаахххх .и зачем мне за поребрик ехать? только потому что какой то упоротый этого захотел? я сто процентный украинец но русскоговорящий. и это не мешает мне быть украинцем. 


7 1
22
Андрей 17:
Сьогодні, 14:02

вы когда деньги на банкомате снимаете - какой язык выбираете?

 вот и ответ...


4 0
43
Mazepa:
Сьогодні, 14:08

Цитата: umz523
с каких пор западенский говор я подчеркиваю говор стал украинским языком!

Ти, на діалекті болгарського, згадав "селюковский говор". Що ти маєш на увазі під цим словосполученням? І яка за твоєю "говор" є національною українською мовою?


0 1
467
1
Kremen.Club:
Сьогодні, 14:13

Подскажите, пожалуйста, где прячутся эти 78%? На olx 4 из 5 объявлений на русском. За последний месяц ездил несколько раз в Днепр, не слышал ни одного украинского слова, кроме как от кассиров, которых обязали. В Харькове та же ситуация, в Запорожье.

Ну в 50/50 еще можно поверить, и это с учетом уплывшего Крыма и непоняток на ЮВ. Но в 80/20. Ну мы ж не дети малые :)


4 3
43
Mazepa:
Сьогодні, 14:24

Цитата: Kremen.Club
не слышал ни одного украинского слова

У селах розмовляють лише українською мовою, а це коріння нашого суспільства. У містах не все так однозначно, але можу сказати за Кременчук - багато приїжджих з інших міст СРСР, при будівництві великих промислових підприємств, носії діалекту болгарської мови. В Олександрії (50 км від Кременчука) вуде зовсім інший розклад.


0 0

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