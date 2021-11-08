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У мерії з'ясовували, коли біля «Спорт Лайфу» у Кременчуці добудують зупинку транспорту

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 877

Будівництво повністю не завершене у зв'язку зі смертю замовника будівництва

8 листопада земельна депутатська комісія Кременчуцької міськради з'ясовувала, коли у місті додубують зупинку транспорту біля комплексу «Спорт Лайф» (на просп Лесі Українки) у напрямку центру.

Управління містобудування та архітектури на запит комісії дало відповідь, що замовником будівництва зупинки (у комплексі з чотирма торговельними павільйонами) був підприємець Валерій Моцарь, керівник компанії «Європабуд», якого нещодавно не стало.

Розпоряджатися майном, відповідно до закону, спадкоємці зможуть через 6 місяців після його смерті. На даний час зупинка має завершений вигляд, МАФ змонтований, є освітлення.

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: зупинка транспорт
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