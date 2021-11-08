На Полтавщині мотоцикліста убив причіп з сіном, який відлетів від зустрічного ВАЗа

8 листопада, близько 12.00, на автодорозі між селами Заводське та Піски, Миргородського району сталася ДТП.
Як повідомили у пресслужбі поліції, під час руху у ВАЗ 2121 відкріпився причіп, виїхав на зустрічку і зіткнувся з мотоциклом «ІЖ-Планета».
У результаті ДТП загинув 48-річний водій мотоцикла, житель Заводської тергромади. Його 42-річну пасажирку з травмами ушпиталили до Лохвицької лікарні.
На місці події працює слідчо-оперативна група відділення поліції №2 (м. Лохвиця) Миргородського райвідділу поліції, експерти-криміналісти та слідчі слідчого управління поліції Полтавщини.
Слідчі встановлюють обставини та вивчають причини дорожньо-транспортної пригоди.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.
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