На Полтавщині мотоцикліста убив причіп з сіном, який відлетів від зустрічного ВАЗа

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8 листопада, близько 12.00, на автодорозі між селами Заводське та Піски, Миргородського району сталася ДТП.

Як повідомили у пресслужбі поліції, під час руху у ВАЗ 2121 відкріпився причіп, виїхав на зустрічку і зіткнувся з мотоциклом «ІЖ-Планета».

У результаті ДТП загинув 48-річний водій мотоцикла, житель Заводської тергромади. Його 42-річну пасажирку з травмами ушпиталили до Лохвицької лікарні.

На місці події працює слідчо-оперативна група відділення поліції №2 (м. Лохвиця) Миргородського райвідділу поліції, експерти-криміналісти та слідчі слідчого управління поліції Полтавщини.

Слідчі встановлюють обставини та вивчають причини дорожньо-транспортної пригоди.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.