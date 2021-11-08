Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Ольга Минчук
Корона как отличный способ экономить городской бюджет
Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Олександр Бондар
Медстраховка: про доцільність та нюанси
Лариса Гориславець
“Безпечне місто” чи “Поліцейське місто” - яким ви хочете бачити Кременчук?
Оксана Куляба
«Шпаргалка диабетика» или что и когда обязательно к проверке при сахарном диабете?
Анна Коваленко
Внутренний критик, что это и как работать?
Надзвичайні новини

На Полтавщині мотоцикліста убив причіп з сіном, який відлетів від зустрічного ВАЗа

Сьогодні, 15:40 Переглядів: 1 622

 

Пасажирка у лікарні

8 листопада, близько 12.00, на автодорозі між селами Заводське та Піски, Миргородського району сталася ДТП.

Як повідомили у пресслужбі поліції, під час руху у ВАЗ 2121 відкріпився причіп, виїхав на зустрічку і зіткнувся з мотоциклом «ІЖ-Планета».

У результаті ДТП загинув 48-річний водій мотоцикла, житель Заводської тергромади. Його 42-річну пасажирку з травмами ушпиталили до Лохвицької лікарні.

На місці події працює слідчо-оперативна група відділення поліції №2 (м. Лохвиця) Миргородського райвідділу поліції, експерти-криміналісти та слідчі слідчого управління поліції Полтавщини.

Слідчі встановлюють обставини та вивчають причини дорожньо-транспортної пригоди.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх