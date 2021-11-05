У Кременчуці зареєстрували 202 нові випадки коронавірусу - серед них двоє малюків

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За добу померло семеро кременчужан. Всі вони не були вакцинованими

Сьогодні, 5 листопада, в Кременчуці зареєстрували 202 нові випадки захворювання на коронавірус. Про це повідомили у пресслужбі мерії.

Захворіли 101 жінка віком від 24 до 89 років, 99 чоловіків віком від 19 до 91 років та 2 однорічні дитини. Із них 195 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні, а 7 - в інфекційних шпиталях.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 234 пацієнта. Одужало 34 кременчужанина.

На жаль, 7 пацієнтів померли: 5 жінок віком від 64 до 82 років та 2 чоловіка віком 53 і 76 років.

Ні серед померлих, ні серед ушпиталених вакцинованих сьогодні не було.

Всього від початку пандемії в місті зареєстрували 13 486 випадків хвороби: одужало 10 006, померло 396.