Де в Кременчуці відключать світло 6 листопада: адреси

5.11.2021, 18:27 Переглядів: 2 379

«Полтаваобленерго» повідомляє, що в Кременчуці 6 листопада відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.

З 6.00 до 19.00 не буде світла за адресами:

вул. Чкалова;

пров. Сінний;

пр. Приозерний;

туп. Проточний.

З 8.00 до 17.00 відключатимуть електроенергію за адресами: