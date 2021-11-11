Український супертяж Віктор Вихрист свій наступний поєдинок проведе у Лас-Вегасі 1 січня. Його суперником стане грузин Яго Кіладзе.
10-раундовий поєдинок Вихрист - Кіладзе відбудеться в андеркарді бою між кубинцем Луїсом Ортісом та американцем Чарльзом Mартіном.
Український боксер, який здобув вісім перемог на професійному рингу, вже готується до бою з Кіладзе, а до Лас-Вегаса планує вирушити на початку грудня.
Як раніше повідомляло видання Kamp-Sport, бій мали провести 18 грудня.
Нагадаємо, свій останній бій Віктор Вихрист провів у Лас-Вегасі, де здобув яскраву перемогу нокаутом над американцем Майком Маршалом. Ця перемога стала для Віктора Вихриста уже восьмою на професійному ринзі.
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