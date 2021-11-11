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Бій на Новий рік: Віктор Вихрист боксуватиме 1 січня в Лас-Вегасі (доповнено)

Сьогодні, 07:44 Переглядів: 1 391 Коментарів: 1

Плани перенесли на наступний рік 

Український супертяж Віктор Вихрист свій наступний поєдинок проведе у Лас-Вегасі 1 січня. Його суперником стане грузин Яго Кіладзе.

10-раундовий поєдинок Вихрист - Кіладзе відбудеться в андеркарді бою між кубинцем Луїсом Ортісом та американцем Чарльзом Mартіном.

Український боксер, який здобув вісім перемог на професійному рингу, вже готується до бою з Кіладзе, а до Лас-Вегаса планує вирушити на початку грудня.

Як раніше повідомляло видання Kamp-Sport, бій мали провести 18 грудня. 

Нагадаємо, свій останній бій Віктор Вихрист провів у Лас-Вегасі, де здобув яскраву перемогу нокаутом над американцем Майком Маршалом. Ця перемога стала для Віктора Вихриста уже восьмою на професійному ринзі.

Віктор Вихрист достроково переміг американця Маршала


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Автор: Альона Душенко
Теги: бокс Віктор Фауст Вихрист
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Коментарі: 1

55
sergeyhat:
Сьогодні, 09:26

Успіхів!


1 0

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