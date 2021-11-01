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Підприємцям у «червоній» зоні держава допоможе, але виплати будуть менші за 8 тисяч

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 248

 

Пов'язано це з тим, що навіть під час локдауну бізнес зможе частково працювати

Офіс президента розглядає можливість поновити фінансову підтримку бізнесу під час локдауну, проте сума її може бути нижчою за 8 тисяч гривень, як то було навесні 2020 року. Про це повідомляє інфомаційне агентство «Інтерфакс-Україна».

Радник президента України Олег Устенко розповів журналістам, що доходи держбюджету під час локдауну можуть виявитися нижчими за очікувані:

- Постраждає не лише дохідна частина, а й видаткова: доведеться витрачати додаткові кошти на підтримку бізнесу за аналогією з попередньою президентською ініціативою, коли підприємці в «червоних» зонах могли отримати по 8 тисяч гривень.

Водночас обсяги такої допомоги цього разу будуть меншими, оскільки бізнес зможе частково працювати, обслуговуючи вакцинованих громадян, наголосив радник президента.

На думку пана Устенка, бізнес адаптувався до нових умов роботи, до того ж навіть у «червоних» зонах він не буде повністю закритий.


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Автор: Тамара Зінченко
Теги: допомога гроші локдаун COVID-19
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