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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Гелловін поліцейські склали 18 протоколів за порушення карантину

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 101

Найчастіше попадаються у громадському транспорті

Минулої доби в різних районах області працювали 39 мобільних груп, які перевірили понад 393 об’єкти. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції.

Найбільше з них:

  • пасажири громадського транспорту - 36;
  • перевізники - 26;
  • торгово-розважальні центри –7;
  • інші розважальні заклади – 8;
  • заклади громадського харчування - 97;
  • спортивні зали -6;
  • заклади, що надають послуги з розміщення крім готелів - 8;
  • готелі - 2;
  • суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері торгівельного і побутового населення - 165;
  • заклади культури - 2;
  • непродовольчі ринки - 14;
  • продовольчі ринки – 16
  • заклади освіти - 1.

Порушникам карантинних обмежень поліцейські вручили 18 постанов, складених за ч. 2 ст. 44-3 (Перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно) КУпАП.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: карантин штраф
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