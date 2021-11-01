На Гелловін поліцейські склали 18 протоколів за порушення карантину

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 101

Минулої доби в різних районах області працювали 39 мобільних груп, які перевірили понад 393 об’єкти. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції.

Найбільше з них:

пасажири громадського транспорту - 36;

перевізники - 26;

торгово-розважальні центри –7;

інші розважальні заклади – 8;

заклади громадського харчування - 97;

спортивні зали -6;

заклади, що надають послуги з розміщення крім готелів - 8;

готелі - 2;

суб’єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері торгівельного і побутового населення - 165;

заклади культури - 2;

непродовольчі ринки - 14;

продовольчі ринки – 16

заклади освіти - 1.

Порушникам карантинних обмежень поліцейські вручили 18 постанов, складених за ч. 2 ст. 44-3 (Перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно) КУпАП.