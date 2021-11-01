На Гелловін поліцейські склали 18 протоколів за порушення карантину

Найчастіше попадаються у громадському транспорті
Минулої доби в різних районах області працювали 39 мобільних груп, які перевірили понад 393 об’єкти. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції.
Найбільше з них:
Порушникам карантинних обмежень поліцейські вручили 18 постанов, складених за ч. 2 ст. 44-3 (Перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно) КУпАП.
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