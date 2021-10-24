МФК «Кремінь» відсвяткував 18-річчя

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18 років тому, 23 жовтня, «Кремінь» перегорнув нову сторінку історії, яка стала поштовхом розвитку потужної дитячої футбольної школи.

23 жовтня 2003 року депутати Кременчуцької міської ради ухвалили рішення «Про створення комунального закладу фізичної культури та спорту «Міський футбольний клуб «Кремінь». Однією з умов створення професійної команди був розвиток дитячої футбольної академії.

Дитячий тренер «Кременя» Антон Диндіков у той час поєднував кар’єру гравця та тренера. Коли «Кремінь» отримав статус професійної команди (2005 р.) й постало питання на чому зупинити свій вибір – Антон Диндіков обрав виховання дітей. Він й сьогодні продовжує працювати у структурі «Кременя» та допомагає маленьким кременчужанам робити першу кроки у футболі.

- У той час я вже тренував дітей й грав на чемпіонат міста. Кращих хлопців, які грали за різні команди зібрав Олег Мейданович Бабаєв, ще Андрій Дмитрович Недяк був. Також був перший президент команди Дмитро Петрович Алексієнко. Нам сказали, що створюється команда й ми два роки грали на область й двічі ставали чемпіонами. - розповів Антон Диндіков. – Коли пішли на підвищення й стали командою майстрів мені також пропонували. Я відмовився, адже бачив себе у роботі з дітьми. У команді майстрів не вдавалося б поєднувати роботу з дітьми та грати за «Кремінь». Я якраз тоді займався групою 1994 року, де був Юрій Павлик, який грав за «Кремінь». Вирішив залишитися разом з ними й зупинив свій вибір на користь дитячого футболу.

Антон Леонідович Диндіков розповів, що на той час у місті діяло кілька міцних клубів, які виховували футболістів, проте із сформуванням МФК «Кремінь» вони увійшли в структуру «синьо-білих».

Клуб розвивався й поступово набирав обертів. Якщо на початку 2000-х роботу з дітьми розпочинали Анатолій Безус (готував хлопців 1990 року народження), Володимир Коновальчук (1990), Олександр Зозуля (1992), Кармазін (1989), Антон Диндіков (1994). На сьогодні в структурі міського футбольного клубу виховують 13 вікових груп футболістів (2005-2017 р.н.), які змагаються не лише на всеукраїнських, а й міжнародних турнірах. Вихованці команди грають як у професійній команді Кремінь, аматорських, Першої та Другої ліг, а також за кордоном.

Родина МФК «Кремінь» вітає тренерський та адміністративний колектив зі святом, усіх тренерів, які з перший днів й до сьогодні діляться своїм досвідом та віддають частинку своєї душі діткам. Дякуємо батькам, що довіряєте нам найцінніше – своїх дітей. Ми «Кремінь» - ми єдині. Бо ми є «Кремінь» Кременчук.