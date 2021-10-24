Відключення електроенергії в Кременчуці тривають: хто залишиться без світла 25 жовтня

Сьогодні, 16:06 Переглядів: 231

«Полтаваобленерго» повідомляє, що 25 жовтня в Кременчуці відбудуться планові відключення електроенергії. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.

З 6.00 до 19.00 відключать світло за адресами:

вул. Чкалова;

пров. Сінний;

пр. Приозерний;

туп. Проточний.

З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:

просп. Лесі Українки, 82;

вул. Артема Носенка.

З 8.00 до 17.00 відключатимуть електроенергію за адресами: