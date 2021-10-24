Відключення електроенергії в Кременчуці тривають: хто залишиться без світла 25 жовтня

Причиною називають проведення планових ремонтних робіт
«Полтаваобленерго» повідомляє, що 25 жовтня в Кременчуці відбудуться планові відключення електроенергії. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.
З 6.00 до 19.00 відключать світло за адресами:
- вул. Чкалова;
- пров. Сінний;
- пр. Приозерний;
- туп. Проточний.
З 6.00 до 18.00 не буде світла за адресами:
- просп. Лесі Українки, 82;
- вул. Артема Носенка.
З 8.00 до 17.00 відключатимуть електроенергію за адресами:
- просп. Полтавський;
- вул. Марка Вовчка;
- вул. Некрасова;
- вул. Бориса Чичибабіна;
- вул. Размислова;
- вул. Целіноградська;
- вул. Чайковського;
- вул. Василя Симоненка;
- вул. Хортицька;
- вул. Аерофлотська;
- вул. Республіканська, 1-74;
- вул. Виноградна;
- вул. Художня;
- вул. Тупікова;
- вул. Єгорова;
- вул. Володимира Івасюка;
- вул. Насосна;
- вул. Франка;
- вул. Революціонерів;
- вул. Перемоги, 12-64;
- вул. Гоголя, 7-21;
- вул. Академіка Маслова, 31/20, 32/15;
- вул. Софіївська, 2/50, 4;
- вул. Троїцька, 5-18;
- вул. Богдана Хмельницького, 4-10;
- вул. 1905 року, 16/64;
- вул. Чкалова, 178-211;
- вул. Кагамликська, 69-81;
- вул. Ярмаркова;
- вул. Кронштадська;
- вул. Деповська;
- вул. Військова;
- вул. Ново-Іванівська;
- вул. Басейна;
- вул. Миколи Кучми;
- вул. Силікатна;
- пров. Ново-Іванівський;
- пров. Столярний;
- пров. Тихий;
- пров. Силікатний;
- пров. Редутний;
- пров. Вишневий;
- пров. Кузьми Дерев'янка;
- пров. Медовий;
- пров. Коцюбинського, 6-20;
- пров. Лісний;
- пров. Насосний;
- пров. Крюківський;
- пров. Ушинського;
- пров. Некрасова.