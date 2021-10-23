Світлана Крамаренко
Профілактика раку молочної залози
Анна Коваленко
Как начать работу с психологом? Как и о чем говорить?
Сергiй Кулясов
Что произойдёт быстрее: ишак сдохнет или падишах помрёт?
Анна Коваленко
Пассивная агрессия. Что нужно знать о пассивно-агрессивном поведении.
Олександр Бондар
Медстраховка: про доцільність та нюанси
Лариса Гориславець
“Безпечне місто” чи “Поліцейське місто” - яким ви хочете бачити Кременчук?
Оксана Куляба
«Шпаргалка диабетика» или что и когда обязательно к проверке при сахарном диабете?
Анна Коваленко
Внутренний критик, что это и как работать?
Олександр Бондар
Чому страхова компанія не заплатила?
Анна Коваленко
Как научиться расслабляться или профилактика выгорания.
Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу COVID-19 діагностували у 126 кременчужан, п'ятеро з них лікуються в стаціонарі

Вчора, 21:50 Переглядів: 370

 

Внаслідок тяжкого перебігу хвороби троє мешканців міста померло

За добу 23 жовтня в місті зареєстрували 126 нових випадків коронавірусної хвороби.

Захворіли 74 жінки віком від 18 до 88 років, 51 чоловік 18 до 84 років та 2-річна дитина.

Переважна більшість лікується вдома, під наглядом сімейних лікарів, а п'ятьох доправили в інфекційні шпиталі.

Усього в стаціонарі лікується 193 пацієнти.

Протягом доби одужало 13 осіб. Нажаль, внаслідок тяжкого перебігу хвороби померли дві жінки 83 і 84 років та 71-річний чоловік.

За весь період пандемії в Кременчуці зареєстрували 11 488 випадків COVID-19, 9 617 осіб одужало, а 319 мешканців міста померло.

0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: COVID-19 статистика
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх