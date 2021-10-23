За добу COVID-19 діагностували у 126 кременчужан, п'ятеро з них лікуються в стаціонарі

Вчора, 21:50 Переглядів: 370

За добу 23 жовтня в місті зареєстрували 126 нових випадків коронавірусної хвороби.

Захворіли 74 жінки віком від 18 до 88 років, 51 чоловік 18 до 84 років та 2-річна дитина.

Переважна більшість лікується вдома, під наглядом сімейних лікарів, а п'ятьох доправили в інфекційні шпиталі.

Усього в стаціонарі лікується 193 пацієнти.

Протягом доби одужало 13 осіб. Нажаль, внаслідок тяжкого перебігу хвороби померли дві жінки 83 і 84 років та 71-річний чоловік.

За весь період пандемії в Кременчуці зареєстрували 11 488 випадків COVID-19, 9 617 осіб одужало, а 319 мешканців міста померло.