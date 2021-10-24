Кременчуцькі патрульні у битві визначилися хто сильніший

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 378

Гра була дуже цікавою, захопливою та емоційною

20 жовтня кременчуцькі патрульні змагались між собою за першість з мініфутболу. У чемпіонаті взяли участь 5 команд: поліцейські роти № 1, № 2, № 3, № 4 та команда апарату батальйону. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Кременчука.

Всі учасники продемонстрували командну згуртованість, індивідуальну майстерність та бажання перемоги. Гра була дуже цікавою, захопливою та емоційною.

Отже, почесне третє місце посіла команда роти № 2, срібло дісталося команді апарату батальйону, а найкращими футболістами цього турніру стали гравці команди роти № 3.

Кращим воротарем став начальник відділення кадрового забезпечення Віталій Синявський, а нагороду кращого бомбардира отримав інспектор роти № 3 Віталій Кривич.