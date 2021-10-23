Хто з кременчужан залишиться без світла 24 жовтня: адреси

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 548

У неділю в місті продовжать ремонтувати електромережі

«Полтаваобленерго» попереджає, що 24 жовтня в Кременчуці відбудуться планові відключення електроенергії. Причиною називають проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та електромережах міста.

З 6.00 до 19.00 не буде світла за адресами:

вул. Чкалова;

пров. Сінний;

пр. Приозерний;

туп. Проточний.

З 8.00 до 17.00 відключать світло за адресами: