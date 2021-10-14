Кременчужан нагородили нагрудним знаком «Учасник АТО»

Сьогодні, 13:08 Переглядів: 332

У світлиці Кременчуцького РТЦК та СП відбувся захід присвячений Дню Захисника та Захисниць. 11 жовтня, АТОвцям вручили нагрудний знак "Учасник АТО". Нагороди вручив начальник Кременчуцького РТЦК та СП полковник Роман Сушко.

Нагрудний знак «Учасник АТО» - українська відомча нагорода, якою нагороджуються військові, які брали безпосередню участь у бойових зіткненнях в зоні проведення антитерористичної операції на сході України, боронили українську землю від російсько-терористичних військ.

Нагрудний знак носять з лівого боку грудей і розміщують після почесних нагрудних знаків начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних сил України.

- В антитерористичній операції Ви виявили самовідданість, мужність та героїзм. Засвідчуємо свою глибоку шану та повагу Вашій мужності та самовідданій службі. Ви є яскравим прикладом для наслідування молодому поколінню, взірцем служіння народу та державі у наші дні. Ваш бойовий досвід є цінним надбанням для Збройних Сил України, - сказав начальник Кременчуцького РТЦК та СП полковник Роман Сушко.



