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Кременчук, Спорт

Стало відомо хто з кременчужан змагатиметься на чемпіонаті світу з бодібілдингу

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 129

Змагання будуть проходити в Іспанії

Федерація бодибілдинг та фітнесу Полтавщини опублікувала список спортсменів, які представлятимуть Україну на чемпіонаті світу, який відбудеться в Іспанії. Серед спортсменів двоє кременчужан Світлана Гордієнко та Сергій Ройко. 

Світлана Гордієнко (Кременчук) акробатичний фітнес до 163 см і бодіфітнес жінки до 158 см і бодіфітнес майстри 40-44 роки відкрита категорія.

Сергій Ройко (Кременчук) чоловіки фізик до 179 см.

 

Наталія Прохорова (Полтавська область) жінки фізик понад 163 см і жінки фізик майстра відкрита категорія.

Олександр Сіренко (Семенівка) класичний бодибілдинг до 175 см.

Олена Бойко (Лубни) бікіні юніорки до 166 см і жінки бікіні до 162 см.

Віра Штанько (Полтава) бікіні майстри 40-44 роки і жінки бікіні до 164 см.

Ярослава Білан бікіні майстри 39-39 років і жінки бікіні до 162 см.

Побажаємо нашим спортсменам і всієї збірної України удачі і відмінних результатів.

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Автор: Альона Душенко
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