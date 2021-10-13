Стало відомо хто з кременчужан змагатиметься на чемпіонаті світу з бодібілдингу

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 129

Змагання будуть проходити в Іспанії

Федерація бодибілдинг та фітнесу Полтавщини опублікувала список спортсменів, які представлятимуть Україну на чемпіонаті світу, який відбудеться в Іспанії. Серед спортсменів двоє кременчужан Світлана Гордієнко та Сергій Ройко.

Світлана Гордієнко (Кременчук) акробатичний фітнес до 163 см і бодіфітнес жінки до 158 см і бодіфітнес майстри 40-44 роки відкрита категорія.

Сергій Ройко (Кременчук) чоловіки фізик до 179 см.

Наталія Прохорова (Полтавська область) жінки фізик понад 163 см і жінки фізик майстра відкрита категорія.

Олександр Сіренко (Семенівка) класичний бодибілдинг до 175 см.

Олена Бойко (Лубни) бікіні юніорки до 166 см і жінки бікіні до 162 см.

Віра Штанько (Полтава) бікіні майстри 40-44 роки і жінки бікіні до 164 см.

Ярослава Білан бікіні майстри 39-39 років і жінки бікіні до 162 см.

Побажаємо нашим спортсменам і всієї збірної України удачі і відмінних результатів.