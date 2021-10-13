Кременчужани можуть обирати 30 знакових книжок часів Незалежності

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 163

15 жовтня – закінчується онлайн голосування на сайті проєкту «30 знакових книжок нашої Незалежності». Кожен українець зможе взяти участь у формуванні визначного списку до 15 жовтня цього року. Для цього потрібно обрати одну чи одразу 30 книжок зі 100 запропонованих на сайті. Книжки, які отримають найбільшу кількість голосів, сформують ТОП-30. Проголосувати можна за посиланням.

- 30 знакових книжок нашої Незалежності» дозволить зібрати ті історії, що фактично і є віддзеркаленням нашої незалежності. Це люди, події та переломні моменти, які мали безпосередній вплив на боротьбу за свободу і гучно заявили про Україну світові, ‒ зауважив Олександр Ткаченко, Міністр культури та інформаційної політики України.

Довгий список ТОП-100 знакових книжок було сформовано ще влітку. Над ним працювало широке коло консультантів, а також група експертів: літературознавців, менеджерів літературних проєктів, письменників, перекладачів. Це книги, що викликали суспільний резонанс, висвітлювали важливі історичні періоди чи події, сприяли розумінню історії України без цензури і фальшувань, повертали забутих чи силоміць вилучених із суспільного дискурсу персоналій, сприяли створенню національної ідентичності і становленню Незалежності нашої держави.

Цей проєкт Міністерство культури та інформаційної політики та Український інститут книги започаткували з нагоди відзначення тридцятиріччя Незалежності України. Він покликаний створити унікальний перелік видань, що вплинули на формування та розвиток країни, її громадян, іміджу держави.