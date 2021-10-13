Стало відомо, скільки триватимуть канікули у кременчуцьких школах

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 1 756 Коментарів: 3

Канікули у кременчуцьких школах розпочнуться з 18 жовтня — так, як і пропонував мер раніше. Це остаточне рішення, розповів ТЪ директор департаменту освіти Геннадій Москалик. На навчання діти вийдуть через тиждень — 25 жовтня.

Як раніше говорив мер Віталій Малецький, такий термін канікул запропонований у зв'язку зі зростанням захворюваності на коронавірус — щоб перервати епідемічний ланцюг. Проте рішення про канікули має й іншу мету — економію на опаленні. Його не вмикають у школах зараз, а ввімкнуть уже після канікул.