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Кременчук, Освіта

Стало відомо, скільки триватимуть канікули у кременчуцьких школах

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 1 756 Коментарів: 3

 

Діти підуть на канікули 18 жовтня, а повернуться на навчання через тиждень - 25 жовтня

Канікули у кременчуцьких школах розпочнуться з 18 жовтня — так, як і пропонував мер раніше. Це остаточне рішення, розповів ТЪ директор департаменту освіти Геннадій Москалик. На навчання діти вийдуть через тиждень — 25 жовтня.

Як раніше говорив мер Віталій Малецький, такий термін канікул запропонований у зв'язку зі зростанням захворюваності на коронавірус — щоб перервати епідемічний ланцюг. Проте рішення про канікули має й іншу мету — економію на опаленні. Його не вмикають у школах зараз, а ввімкнуть уже після канікул.

0
Автор: Татьяна Донченко
Теги: канікули навчання школа
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Коментарі: 3

483
Чувааак:
Сьогодні, 10:42

Не новина


2 0
194
GAndy:
Сьогодні, 10:44

На следующую неделю передают потепление. Могли бы на отоплении еще неделю сэкономить.


2 2
3 725
1
zzzzzz:
Сьогодні, 10:57

а универ?


1 0

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