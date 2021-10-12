Працівників шкільних їдалень будуть перевіряти на стафілокок

Перевірки пов'язані з тим, що в поточному навчальному році в закладах освіти вже зафіксували спалахи гострих кишкових інфекцій
Під час регіонального форуму «Реформа шкільного харчування» в Дніпрі міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко анонсував, що з 11 жовтня МОЗ розпочне раптові перевірки працівників шкільних харчоблоків на носійство золотистого стафілокока. І сьогодні такі перевірки дійсно почалися, повідомляє пресслужба міністерства.
За словами міністра, виявлені носії інфекцій будуть відсторонені від роботи на час лікування й до повного одужання, адже йдеться про безпеку дітей.
Віктор Ляшко зауважив, що раптові перевірки допоможуть з’ясувати, чи відбуваються насправді медичні огляди, які мають проходити працівники харчоблоків. Або ж це просто формальність.
- Те, що ми побачили з ПЛР-тестами, з підробкою COVID-сертифікатів дає підстави думати, що і з медичними оглядами в нас не все в порядку. Ми дали можливість працювати шляхом впровадження дерегуляційних змін, але нам потрібна якість. І сьогодні ті, хто буде порушувати, хто виписуватиме довідки, не проводячи відповідних досліджень або медичних оглядів, будуть піддаватися і відповідним покаранням. Такого не може бути в системі охорони здоров'я, — зазначив міністр.
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