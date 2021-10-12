Працівників шкільних їдалень будуть перевіряти на стафілокок

Під час регіонального форуму «Реформа шкільного харчування» в Дніпрі міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко анонсував, що з 11 жовтня МОЗ розпочне раптові перевірки працівників шкільних харчоблоків на носійство золотистого стафілокока. І сьогодні такі перевірки дійсно почалися, повідомляє пресслужба міністерства.

За словами міністра, виявлені носії інфекцій будуть відсторонені від роботи на час лікування й до повного одужання, адже йдеться про безпеку дітей.

- У поточному навчальному році в закладах освіти вже зафіксували резонансні спалахи гострих кишкових інфекцій. Це відбулося через порушення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних норм — люди, які готували їжу в школах, були носіями золотистого стафілокока, — сказав Ляшко.

Віктор Ляшко зауважив, що раптові перевірки допоможуть з’ясувати, чи відбуваються насправді медичні огляди, які мають проходити працівники харчоблоків. Або ж це просто формальність.