Часу до завтра: кременчужанка терміново шукає сім'ю підкинутому собаці

Сьогодні, 12:05 Переглядів: 623

Кременчужанка Вікторія через соцмережі терміново шукає домівку собаці.

Понад тиждень тому, до огорожі однієї з дач песика прив'язали ланцюгом. Тварина не заплуталася, а була прив'язаною на вузол. Більш того, пес був ще й дуже голодним - хапав все, що давали. Цілий день він пробув у дворі, але на вечір пішов. Його не було кілька днів, але 2 дні тому він і тепер з двору ні кроку. Люди намагалися знайти йому сім'ю по знайомим, але безрезультатно.

У неділю, 10 жовтня, вони їдуть з дачі до наступного року і собака залишиться один. Село знаходиться в 100 км від Кременчука - воно пусте, а значить вижити тварина там не зможе.

Це невеликого розміру, молодий і здоровий пес. З блискучою шерстю, дуже розумний і слухняний, встиг подружитися з кішкою.

Якщо готові забрати собаку - телефонуйте 097-485-34-02. Вікторія обіцяє привезти його прямо до будинку.