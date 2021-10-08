Недофінансування і старість: чому у Кременчуці постійно розривають новий асфальт

Сьогодні, 18:53 Переглядів: 453

До редакції звернувся читач Сергій, який просив з’ясувати, як так вийшло, що у Кременчуці «спочатку роблять нове асфальтне покриття (Шевченка, Українська, Софіївська, Перемоги, Гагаріна, Троїцька, Богаєвського, Коцюбинського, Горького, Леонова), а потім через тиждень перекопують його, і ці ями, котловани, місяцями не закопані і не освітлені становлять загрозу для водіїв та пішоходів».

Це ж питання підіймали і наші коментатори підіймали під новиною про ДТП на Молодіжному, в результаті якого Volkswagen після ДТП влетів у стовп і загорівся:

«Светофоры есть. Проезда нормального нет. *** яму разрыли, поковырялись и присыпали. А асфальт заделать мозгов не хватило. Перекресток и без того проблемный. Целая полоса дороги перекрыта. Это не снимает ответственности с виновника ДТП. Но является фактором провоцирующем аварии. Две недели назад было уже подобное ДТП. *** *** заделайте дыры который вы понарывали! На пешеходных дорожках в том числе!», - написав користувач під ніком StarПёр.

Щоб розібратися з ситуацією ми звернулися за коментарем до віцемера з будівництва Дмитра Кравченка. Він розповів, що проблема пов’язана зі зношеністю мережі і недофінансуванням з обласного бюджету.

- Якщо мова йде про люки, то ми робимо технологічно, в рівень. Але навіть спеціальна хімія повинна вистоятися. А якщо про розриття, пов'язані з гідравлічними випробуваннями ТЕЦ (як на перехресті Шевченка і Мазепи), то це взагалі неможливо прогнозувати. Так само, як і по Леонова - 22 провали каналізаційного колектора тільки за цей рік, - каже Кравченко. - Немає ясновидців, які можуть передбачити розриття, пов'язані з аваріями мереж. А тут і Полтаваобленерго, і ТЕЦ, від яких домогтися відновлення дуже складно.

При цьому віцемер звертає увагу на те, що поліпшити ситуацію могло б фінансування з обласного бюджету. Наприклад з 99 млн грн екологічного фонду Кременчуку цьогоріч не виділили ні копійки, тоді як ці гроші могли б піти на ремонт багатостраждального колектора, який і стає причиною розриттів.