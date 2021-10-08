Недофінансування і старість: чому у Кременчуці постійно розривають новий асфальт

До редакції звернувся читач Сергій, який просив з’ясувати, як так вийшло, що у Кременчуці «спочатку роблять нове асфальтне покриття (Шевченка, Українська, Софіївська, Перемоги, Гагаріна, Троїцька, Богаєвського, Коцюбинського, Горького, Леонова), а потім через тиждень перекопують його, і ці ями, котловани, місяцями не закопані і не освітлені становлять загрозу для водіїв та пішоходів».
Це ж питання підіймали і наші коментатори підіймали під новиною про ДТП на Молодіжному, в результаті якого Volkswagen після ДТП влетів у стовп і загорівся:
Щоб розібратися з ситуацією ми звернулися за коментарем до віцемера з будівництва Дмитра Кравченка. Він розповів, що проблема пов’язана зі зношеністю мережі і недофінансуванням з обласного бюджету.
При цьому віцемер звертає увагу на те, що поліпшити ситуацію могло б фінансування з обласного бюджету. Наприклад з 99 млн грн екологічного фонду Кременчуку цьогоріч не виділили ні копійки, тоді як ці гроші могли б піти на ремонт багатостраждального колектора, який і стає причиною розриттів.