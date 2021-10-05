У Кременчуці затримали браконьєра, який сітками наловив риби майже на 100 тисяч гривень

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 212

Патрульна поліція Кременчука 5 жовтня зупинила автомобіль з причіпом, в якому знаходилося 4 ліскових сітки загальною довжиною 600 метрів, дюралюмінієвий човен та 125 кілограмів риби. Це сталося в адміністративних межах Кременчука, інформує Полтавський рибоохоронний патруль на своїй Facebook-сторінці. Порушник наніс рибному господарству збитків майже на 100 тисяч гривень.

Зокрема, у нього виявили:

плітки – 891 екз.;

синця – 110 екз.;

плоскирки – 65 екз.;

карася сріблястого – 16 екз.;

судака - 15 екз.;

лящ – 13 екз.;

чехоні – 9 екз.

На місце події оперативно прибули держінспектори Полтавського рибоохоронного патруля та разом з працівниками СОГ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області задокументували порушення Правил рибальства, що містить ознаки кримінального проступку.

Держінспектори склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП.

Заборонені знаряддя лову та незаконно добуті водні біоресурси вилучили до відповідного рішення суду.

Слідчії розпочали досудове розслідування за ст. 249 ККУ (незаконне зайняття рибним промислом).

Тривають слідчі дії.