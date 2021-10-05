У Кременчуці затримали браконьєра, який сітками наловив риби майже на 100 тисяч гривень

Патрульна поліція Кременчука 5 жовтня зупинила автомобіль з причіпом, в якому знаходилося 4 ліскових сітки загальною довжиною 600 метрів, дюралюмінієвий човен та 125 кілограмів риби. Це сталося в адміністративних межах Кременчука, інформує Полтавський рибоохоронний патруль на своїй Facebook-сторінці. Порушник наніс рибному господарству збитків майже на 100 тисяч гривень.
Зокрема, у нього виявили:
На місце події оперативно прибули держінспектори Полтавського рибоохоронного патруля та разом з працівниками СОГ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області задокументували порушення Правил рибальства, що містить ознаки кримінального проступку.
Держінспектори склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП.
Заборонені знаряддя лову та незаконно добуті водні біоресурси вилучили до відповідного рішення суду.
Слідчії розпочали досудове розслідування за ст. 249 ККУ (незаконне зайняття рибним промислом).
Тривають слідчі дії.
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