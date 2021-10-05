«Якщо я можу, то молодь і поготів», - боєць територіальної оборони Полтавщини

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 78

Цього року 24 серпня вперше на День Незалежності України Хрещатиком крокував зведений парадний розрахунок Сил територіальної оборони

Починаючи з 2020 року, в першу неділю жовтня в Україні відзначають День територіальної оборони. Його запроваджено указом Президента України, «враховуючи важливість територіальної оборони у забезпеченні обороноздатності та територіальної цілісності України, роль складових сектору безпеки й оборони та інших суб’єктів, що залучаються до виконання завдань територіальної оборони, а також з метою подальшого розвитку сучасних військових традицій». Про це повідомляє пресслужба Полтавського обласного ТЦК та СП.

Важливість територіальної оборони у забезпеченні обороноздатності та територіальної цілісності України остаточно затверджено в цьому році, коли Верховна Рада України ухвалила Закон «Про основи національного спротиву», який, зокрема, визначає принципи ведення територіальної оборони. Провідна роль в організації, підготовці й виконанні завдань територіальної оборони належить Силам територіальної оборони.

Також цього року 24 серпня вперше на День Незалежності України Хрещатиком крокував зведений парадний розрахунок Сил територіальної оборони.

Полтавщину на параді в Києві представляли військовозобов’язані і резервісти оперативного резерву. Серед них і Анатолій Білецький – резервіст за контрактом оперативного резерву Збройних сил України.

Анатолій Григорович проходив строкову службу ще за радянських часів і був звільнений у запас у званні молодшого сержанта, але коли у 2014 році почалася російська агресія проти України, не вагаючись, прийшов до військкомату. Його зарахували до роти охорони Котелевського РВК, згодом підписав контракт на проходження служби у військовому резерві ЗСУ. З того часу він бере активну участь у заходах територіальної оборони, зокрема стрілецьких днях і навчальних зборах, а в цивільному житті працює старшим електромеханіком ретранслятора Полтавської філії Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення.

Участь у військовому параді з нагоди 30-річчя Незалежності України в Києві стала для всіх резервістів надзвичайно важливою.

- Завдяки самовідданості та наполегливим тренуванням упродовж місяця нам удалося досягти злагодженості та гідно представити Сили ТрО. Без перебільшення, парад – це подія всього мого життя. На репетиціях у Києві збиралося чимало людей, від яких ми чули слова вдячності та підтримки. Там відчувався дух нашої єдності, тому за потреби ми зберемося захищати Україну, – згадує Анатолій Білецький, на грудях якого тепер красується нагрудний знак «Учасник військового параду».

Він зазначає, що проходить службу в резерві і, зокрема, взяв участь у параді, щоб показати своїм прикладом, що в цьому немає нічого надзвичайного чи важкого. «Якщо я можу, то молодь і поготів» - переконаний 51-річний мешканець Котельви.