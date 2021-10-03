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Кременчук, Освіта

Мер запевнив, що дитячі садочки встигнуть утеплити до початку опалювального сезону

Сьогодні, 08:33 Переглядів: 171

 

З підрядниками постійно ведеться діалог, і роботи на об'єктах дійсно ведуться

Міський голова Віталій Малецький розповів, чи реально завершити роботи з термомодернізації в дитячих садочках та школах міста до початку опалювального сезону.

- По одинадцяти садочкам і 28-ій школі роботи завершити реально. Вчора на чотирьох закладах почали працювати нові бригади. Роботи реально ведуться, це не пусті слова, ви можете перевірити особисто.

Мер додав, що з підрядниками постійно ведеться діалог, і те, що вони можуть мінятися - це нормально.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: дитячі садочки термомодернізація
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