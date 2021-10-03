Студентам Кременчука вручили 34 свідоцтва на отримання стипендій

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Стипендії отримали як студенти вищих навчальних закладів міста, так і учні професійно-технічних училищ

Кременчуцьким студентам-степендіатам, які досягли видатних результатів у навчані та навчальній роботі, 1 жовтня вручили свідоцтва на отримання стипендій від Кременчуцької міської ради. Молоді люди зустрілися із заступником міського голови Русланом Проценком та заступником голови управління молоді та спорту Віталієм Волошком - вони вручили нагороди.

Усього Кременчуцька міська рада призначила 34 стипендії, які студенти будуть отримувати з вересня 2021 року по січень 2022 року: