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Цифра дня: 6134 гривні за рік отримає місто з кіоску в Придніпровському парку

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 6

 
 

Звісно, кожна копійка важлива для бюджету на тлі нестачі коштів на зарплати бюджетникам та соціальні виплати

6 134 гривні - саме стільки отримає бюджет Кременчука за подовження дозволу на розміщення в міському парку культури та відпочинку «‎Придніпровський» тимчасової пересувної споруди з реалізації продукції швидкого харчування.

Мова, власне, йде про кіоск з пончиками «‎Ілона».

 

Нагадаємо, саме цей кіоск колись викликав обурення одного з наших читачів.

Парк «‎Придніпровський»: місце громадського харчування - чи осередок культури та відпочинку?


Коли кіоск тільки встановили, міський голова запевняв нас, що споруда простоїть на центральній алеї парку лише до кінця сезону, а потім її приберуть. Проте, не так сталося, як гадалося: для міста настали скрутні часи, тож кожна копійка важлива!

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: цифра дня бюджет кіоск
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