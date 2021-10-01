Цифра дня: 6134 гривні за рік отримає місто з кіоску в Придніпровському парку

Звісно, кожна копійка важлива для бюджету на тлі нестачі коштів на зарплати бюджетникам та соціальні виплати
6 134 гривні - саме стільки отримає бюджет Кременчука за подовження дозволу на розміщення в міському парку культури та відпочинку «Придніпровський» тимчасової пересувної споруди з реалізації продукції швидкого харчування.
Мова, власне, йде про кіоск з пончиками «Ілона».
Нагадаємо, саме цей кіоск колись викликав обурення одного з наших читачів.
Коли кіоск тільки встановили, міський голова запевняв нас, що споруда простоїть на центральній алеї парку лише до кінця сезону, а потім її приберуть. Проте, не так сталося, як гадалося: для міста настали скрутні часи, тож кожна копійка важлива!