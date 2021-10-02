Оксана Куляба
«Шпаргалка диабетика» или что и когда обязательно к проверке при сахарном диабете?
Анна Коваленко
Внутренний критик, что это и как работать?
Олександр Бондар
Чому страхова компанія не заплатила?
Анна Коваленко
Как научиться расслабляться или профилактика выгорания.
Сергiй Кулясов
Соблюдай информационную гигиену. Думай
Олександр Бондар
Страховка – це не оберіг. Це інвестиція в якісне та швиде відновлення.
Юлія Дукач
«Вместороссия» - чого насправді хоче Росія від України
Оксана Куляба
Что должно быть у каждого человека с установленным диагнозом сахарный диабет ?
Лариса Гориславець
Традиції офіційного протоколу мерії: якщо жінку можна «сховати» - її «ховають»
Ольга Тіщенко
Чи платити податок на нерухомість власникам «зайвих» квадратних метрів
Кременчук

Міський голова сподівається, що в Крюків не треба буде проводити тролейбусну лінію

Сьогодні, 10:34 Переглядів: 388

 

Натомість можна буде зробити кілька пунктів, де тролейбуси зможуть підзарядитись

Під час засідання виконкому 1 жовтня Віталій Малецький припустив, що кредитна програма Кременчуцького тролейбусного управління може зазнати певних змін. Мова йде про доцільність прокладання тролейбусної лінії в Крюкові.

- Поки ми планували, технології по акумуляторам пішли вперед настільки швидко, що можливо її не треба буде будувати. Можна буде зробити кілька зарядних пунктів на кінцевих зупинках і один перед мостом.

Можливо, саме в цьому й полягає план - трохи зачекати, аби встигнути за стрімким розвитком технологій.

0
Автор: Тамара Зінченко Джерело фото: скріншот з комп'ютерної гри Cradle
Теги: тролейбуси Крюків
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх