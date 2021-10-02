Міський голова сподівається, що в Крюків не треба буде проводити тролейбусну лінію

Сьогодні, 10:34 Переглядів: 388

Натомість можна буде зробити кілька пунктів, де тролейбуси зможуть підзарядитись

Під час засідання виконкому 1 жовтня Віталій Малецький припустив, що кредитна програма Кременчуцького тролейбусного управління може зазнати певних змін. Мова йде про доцільність прокладання тролейбусної лінії в Крюкові.

- Поки ми планували, технології по акумуляторам пішли вперед настільки швидко, що можливо її не треба буде будувати. Можна буде зробити кілька зарядних пунктів на кінцевих зупинках і один перед мостом.

Можливо, саме в цьому й полягає план - трохи зачекати, аби встигнути за стрімким розвитком технологій.