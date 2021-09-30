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Кременчук, Коронавірус / Карантин

Дві кременчужанки померли через коронавірус

Сьогодні, 19:20 Переглядів: 181

 

За добу одужало 23 пацієнта

30 вересня в Кременчуці зареєстрували 24 нові випадки захворювання на коронавірус, повідомила пресслужба мерії.

Захворіли 19 жінок віком від 19 до 73 років та 6 чоловіків віком від 32 до 49 років. Із них 22 пацієнта перебувають на амбулаторному лікуванні, а 3 - в інфекційному шпиталі.

Всього в інфекційному шпиталі лікується 54 пацієнта. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.

Одужало 23 пацієнта.

На жаль, 71-річна та 73-річна жінки померли.

Всього від початку пандемії у Кременчуці зареєстрували 9 818 випадків хвороби: одужало 9314, померло 282.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
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