У Кременчуці зареєстрували 39 нових випадків коронавірусу

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Сьогодні, 28 вересня, в Кременчуці зареєстрували 39 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.

Захворіли 22 жінки віком від 19 до 77 років та 17 чоловіків віком від 22 до 75 років. Із них 33 пацієнти перебувають на амбулаторному лікуванні, а 6 - лікуються в інфекційному шпиталі.

Всього в інфекційному шпиталі лікується 52 пацієнти. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних осіб.

Одужало 18 пацієнтів.

Всього від початку пандемії у місті зареєстрували 9772 випадки хвороби: 9275 кременчужан одужали, а 280 померли.