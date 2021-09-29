Оновлене посвідчення водія: на які зміни чекати кременчужанам

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 1

В посвідченнях водія має бути відмітка про складання практичного іспиту на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач у вигляді спеціального коду

Кабінет Міністрів 22 вересня прийняв постанову № 1007, яка запроваджує низку нововведень стосовно видачі посвідчення водія та допуску громадян до керування транспортними засобами.

Тепер в посвідченнях водія має бути відмітка про складання практичного іспиту на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач у вигляді коду «78» в графі 12 посвідчення. За наявності такої відмітки водії зможуть керувати авто лише з автоматичною коробкою передач, а за її відсутності — з будь-якою. Звісно, наявність відмітки обов'язкова для новеньких посвідчень і не стосується тих, що були видані раніше.

Термін чинності результату успішно складеного теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС збільшили від 3 місяців до 2 років. Але не довше, ніж термін дії свідоцтва про закінчення закладу з підготовки водіїв транспортних засобів.

Водіям більше не потрібно надавати документи, що підтверджують навички керування при відкритті нижчої категорії або категорії з причепом (ВЕ, В1Е, СЕ, С1Е, DE, D1E).

На посвідченні водія інформація щодо обмежень у керуванні транспортним засобом буде відображатися у вигляді кодів, як у країнах ЄС, а не піктограм, як раніше. Зокрема, відображатимуться у вигляді кодів:

медичні причини обмежень (окуляри, слухові апарати, протези кінцівок тощо);

пристосування транспортного засобу (модифікована трансмісія, пристосована педаль зчеплення, модифіковані гальмівні системи тощо);

керування транспортним засобом лише в денні години, лише без пасажирів, в межах міста/регіону тощо.

Усі нововведення запровадять відразу після оприлюднення зазначеної постанови Кабінету Міністрів України, крім пункту, що стосується відмітки про автоматичну коробку передач у посвідченні водія, яке реалізують впродовж трьох місяців.