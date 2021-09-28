«Нагороди, які отримує керівник міста - належіть всьому місту»: 5 кременчужан стали Почесними громадянами

Міський голова Кременчука Віталій Малецький вручив Почесним громадянам посвідчення, нагрудні знаки та жовто-блакитні стрічки з написом Почесний громадянин. На фото (зліва): Микола Глухов, Микола Данилейко, Тетяна Матицина, Олександр Лукацький, Володимир Смоляков
Сьогодні, 28 вересня, на сесії Кременчуцької міської ради п’ятьом кременчужанам присвоїли звання Почесного громадянина Кременчука. Міський голова Кременчука Віталій Малецький вручив Почесним громадянам посвідчення, нагрудні знаки та жовто-блакитні стрічки з написом Почесний громадянин.
Микола Данилейко - голова Наглядової ради, президент приватного акціонерного товариства «Кременчуцький завод дорожніх машин», Голові громадської організації «Кременчуцька міська організація роботодавців», члену Ради Кременчуцького відділення Полтавської торгово-промислової палати, Заслуженому машинобудівнику України, нагородженому орденом «За заслуги III ступеня», нагородженого Почесною грамотою Кабінету міністрів України, Почесною грамотою Верховної Ради України.
Олександр Лукацький – голова наглядового комітету приватного підприємства «Виробничо-торгова компанія «Лукас», члену правління «Кременчуцької міської організації роботодавців», нагородженому орденом «Статус-нагорода «Професіонал галузі» 2010 року, відзнакою Президента України – ювілейна медаль «25 років незалежності України».
Володимир Смоляков - директора дитячої музичної школи № 3, художньому керівникові ансамблю пісні і танцю «Славутич», Заслуженому працівнику культури України, нагородженому почесним знаком «За заслуги перед містом», нагородженому Почесними Грамотами і Подякою Міністерства культури України.
Тетяна Матицина - старша радниця президента Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПФБ Кредит», співзасновникові Всеукраїнського благодійного фонду «Джерело Дніпра», нагородженій Почесною грамотою державного департаменту нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України, почесними грамотами виконкому Кременчуцької міської ради, відзнаками Української Православної церкви.
Микола Глухов – міському голові міста Кременчука у 2000-2010 роках, нагородженому грамотами Полтавської обласної ради та Полтавської обласної адміністрації, грамотою Кабінету Міністрів України, подякою Президента України, орденом «За заслуги» ІІ ступеня і орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.
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