«Нагороди, які отримує керівник міста - належіть всьому місту»: 5 кременчужан стали Почесними громадянами

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Сьогодні, 28 вересня, на сесії Кременчуцької міської ради п’ятьом кременчужанам присвоїли звання Почесного громадянина Кременчука. Міський голова Кременчука Віталій Малецький вручив Почесним громадянам посвідчення, нагрудні знаки та жовто-блакитні стрічки з написом Почесний громадянин.

Микола Данилейко - голова Наглядової ради, президент приватного акціонерного товариства «Кременчуцький завод дорожніх машин», Голові громадської організації «Кременчуцька міська організація роботодавців», члену Ради Кременчуцького відділення Полтавської торгово-промислової палати, Заслуженому машинобудівнику України, нагородженому орденом «За заслуги III ступеня», нагородженого Почесною грамотою Кабінету міністрів України, Почесною грамотою Верховної Ради України.

- Вдячний усім. Це почесно й відповідально. Відповідально, бо доведеться ще більше сил та коштів направляти на розвиток нашого чудового міста, - сказав Данилейко.

Олександр Лукацький – голова наглядового комітету приватного підприємства «Виробничо-торгова компанія «Лукас», члену правління «Кременчуцької міської організації роботодавців», нагородженому орденом «Статус-нагорода «Професіонал галузі» 2010 року, відзнакою Президента України – ювілейна медаль «25 років незалежності України».

- Це велика честь та відповідальність перед кременчужанами. Хочу подякувати присутнім та команду однодумців, яка йшла зі мною й вирішувала складні завдання. Цю нагороду хочу розділити разом зі своїми батьками, яких на жаль немає, але вони привили любов до моєї малої батьківщини - Кременчуку. Хочу привітати всіх кременчужан з Днем міста, - виступив з трибуни Олександр Лукацький.

Володимир Смоляков - директора дитячої музичної школи № 3, художньому керівникові ансамблю пісні і танцю «Славутич», Заслуженому працівнику культури України, нагородженому почесним знаком «За заслуги перед містом», нагородженому Почесними Грамотами і Подякою Міністерства культури України.

- Зі святом рідного міста. Хочу засвідчити свою любов до рідного міста. Все що ми робимо, ми робимо мотивацією, з любов'ю. Те, що ти робиш і любиш, це завжди має великий результат. Вдячний долі та батькам, які подарували таке щастя - народитися в цьому місті, й тут народилися мої діти. Вдячний місту, яке так високо оцінило мої заслугу. Хочу подякувати нашому європейському місту миру, добра та процвітання, - подякував Володимир Смоляков.

Тетяна Матицина - старша радниця президента Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ПФБ Кредит», співзасновникові Всеукраїнського благодійного фонду «Джерело Дніпра», нагородженій Почесною грамотою державного департаменту нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України, почесними грамотами виконкому Кременчуцької міської ради, відзнаками Української Православної церкви.

- Вітаю всіх кременчужан з 450-річчям, бажаю здоров'я та благополуччя, а нашому улюбленому місту - процвітання. Вся наша робота йшла разом з однодумцями. Дякуємо меру, людям, багато роботи проведено з художньою школою, краєзнавчим музеєм, всіма службами виконкому. Все місто нам допомагало, щоб наші програми впроваджувалися, - поділилася Тетяна Матицина.

Микола Глухов – міському голові міста Кременчука у 2000-2010 роках, нагородженому грамотами Полтавської обласної ради та Полтавської обласної адміністрації, грамотою Кабінету Міністрів України, подякою Президента України, орденом «За заслуги» ІІ ступеня і орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

- За всі роки своєї роботи й ті заслуги, які оголосив Віталій Олексійович (міський голова - ред.) я ніколи не відділяв від роботи нашого міста. Починаючи від керівників підприємств й закінчуючи рядовими виконавцями. Я вважаю, що всі нагороди, які отримує керівник міста - належіть всьому місту. Сьогодні те визнання, яке ви мені присвоїли, я повністю розділяю з кожним кременчужанином. Із днем міста! - сказав Микола Глухов