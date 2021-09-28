До уваги автомобілістів: на Полтавщині перекриють залізничний переїзд

Виробничий підрозділ «Гребінківська дистанція колії» планує ремонт залізничного переїзду 193 км перегону Пост 190 км – Тарнавщина.
Виробничий підрозділ «Гребінківська дистанція колії» планує ремонт залізничного переїзду 193 км перегону Пост 190 км – Тарнавщина.
Повідомлення про таке з'явилося 27 вересня на сайті Лубенської міської ради.
Для виконання ремонтних робіт залізничний переїзд 193 км перегону Пост 190 км – Тарнавщина закриють з 8.00 29 вересня до 20.00 30 вересня.
Об’їзд буде здійснюватися через шляхопровід 188 км (автодорога М-03 Київ–Харків–Довжанський), тож водіям варто заздалегідь спланувати новий маршрут.
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