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В Україні пройде масштабна перевірка закордонних паспортів

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 1 017 Коментарів: 1

 

Фахівці перевірять правильність транслітерації імен та прізвищ власників

В Україні проведуть перевірку транслітерації імен у закордонних паспортах. Про таке  в програмі «Сьогодні День» на телеканалі «Україна 24» розповіла голова Нацкомісії зі стандартів державної мови Орися Демська.

- Міжнародний стандарт і українська мова в міжнародному транслітераційному стандарті присутні, датовані 1995 роком. Це міжнародна стандартна таблиця транслітерування, очевидно, що вона не буде переглядатися найближчим часом. Чи будемо ми переглядати? Ні. Ми просто ще раз звіримо, чи відповідають наші транслітераційні практики міжнародним. Якщо відповідають — ми збережемо все як є. Якщо ж відбулися якісь зміни, ми просто уніфікуємо з міжнародними стандартами, — сказала вона.

Експертка пояснила, що комісія насамперед буде дивитися на те, наскільки гармонізоване написання в українських паспортах з міжнародними стандартами. Остаточне рішення комісії має бути узгоджене з Інститутом української мови та іншими науковими установами.


1
Автор: Тамара Зінченко
Теги: паспорти перевірка транслітерація
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Коментарі: 1

3 586
1
zzzzzz:
Сьогодні, 19:15

Еще бы на украинском правильно паспорта оформляли, было бы вообще хорошо. А то потом бегать все документы менять, бо паспортитстка была с бодуна или просто тупенька....


7 0

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