В Україні пройде масштабна перевірка закордонних паспортів

В Україні проведуть перевірку транслітерації імен у закордонних паспортах. Про таке в програмі «Сьогодні День» на телеканалі «Україна 24» розповіла голова Нацкомісії зі стандартів державної мови Орися Демська.
Експертка пояснила, що комісія насамперед буде дивитися на те, наскільки гармонізоване написання в українських паспортах з міжнародними стандартами. Остаточне рішення комісії має бути узгоджене з Інститутом української мови та іншими науковими установами.
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