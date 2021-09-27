В ДТП у Котельві загинув мотоцикліст

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Він від травм помер на місці

27 вересня, близько 15.00, поблизу смт Котельва на автодорозі Суми-Полтава сталася ДТП.

Як повідомили у пресслужбі поліції, авто Skoda, під керуванням 26-річного водія, зіткнулося з мотоциклом, під керуванням 40-річного водія. Унаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, від яких загинув на місці події.

Слідчій вирішує питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.