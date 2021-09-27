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Надзвичайні новини, Полтавщина

В ДТП у Котельві загинув мотоцикліст

Сьогодні, 17:50 Переглядів: 602

 

Він від травм помер на місці

27 вересня, близько 15.00, поблизу смт Котельва на автодорозі Суми-Полтава сталася ДТП.

Як повідомили у пресслужбі поліції, авто Skoda, під керуванням 26-річного водія, зіткнулося з мотоциклом, під керуванням 40-річного водія. Унаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, від яких загинув на місці події.

 

Слідчій вирішує питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП мотоцикліст
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