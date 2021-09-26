«Інвестнаню» отримало підприємство на Полтавщині

Підписали відповідні меморандуми про співпрацю
Глобинський переробний завод, що входить до холдингу «Астарта-Київ», розпочинає будівництво нової технологічної лінії. На ній вироблятимуть соєвий протеїновий концентрат, який використовують як кормову добавку для тварин. Про це повідомляє пресслужба Полтавської ОДА.
Це – перший такий завод в Україні та перший інвестиційний проєкт на Полтавщині, який будуть реалізовувати за підтримки «інвестнянь» – ініціативи Президента України Володимира Зеленського.
23 вересня голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов, виконавчий директор UkraineInvest, керівник ТОВ «Глобинський переробний завод» Ігор Лумпієв підписали відповідні меморандуми про співпрацю.
- Відповідні меморандуми укладені між підприємством, Полтавською ОДА та UkraineInvest – державним офісом, який супроводжуватиме цей проєкт, щоб інвестор міг отримати належний супровід та можливі пільги, – зауважив Олег Синєгубов. – При облдержадміністрації буде створено міжвідомчу комісію, яка також сприятиме реалізації цього проєкту. Плани дуже амбітні: обсяг інвестицій – близько 50 млн доларів, реалзіація упродовж двох років. Для області це створення лонад 80-100 нових робочих місць, надходження податків до місцевого та державного бюджетів.
За словами директора Глобинського переробного заводу Ігоря Лумпієва, нині в Україні подібних технологічних ліній немає.
- Ідея нашого виробництва – глибока переробка сої. Аналогів цій технологічній лінії в Україні немає. Наша буде першою, а в Європі – четвертою. На техлінії буде створено понад 100 робочих місць. Співробітників плануємо набирати з Глобинської громади та найближчих районів. Зарплати будуть ринкові.